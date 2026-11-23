L’FC Andorra ja coneix el seu rival per a la segona ronda de la Copa del Rei. El sorteig, celebrat aquest dilluns a Las Rozas, l’ha emparellat amb la Ponferradina, un vell conegut al qual haurà de visitar en una eliminatòria a partit únic. El duel es disputarà dimarts vinent a les 20.00 hores, a El Toralín, un escenari que guarda un record especialment significatiu per a l’entitat tricolor, ja que va ser precisament en aquest camp on va certificar el retorn al futbol professional ara fa dues temporades.
Va ser el 21 de juny del 2025 quan l’FC Andorra va aconseguir l’ascens a Segona Divisió després de superar la ‘Ponfe’ per la mínima en el partit de tornada de la final del play-off. Després de l’empat a un gol en l’anada, celebrada al Nou Estadi de la FAF, una diana de Lautaro de León va permetre als aleshores dirigits per ‘Beto’ Company recuperar la categoria de plata només una temporada després d’haver-la perdut. Aquella victòria va culminar una fase d’ascens en què els pirenaics també havien eliminat l’Eivissa i va convertir El Toralín en un dels escenaris més recordats de la història recent del club.
Serà la primera vegada que tots dos es trobin a la Copa del Rei, malgrat els diversos enfrontaments que han protagonitzat durant les darreres temporades
Pel que fa al rival, la ‘Deportiva’ milita actualment al grup 1 de Primera RFEF, en el qual ocupa la 10a posició amb 18 punts, a només tres de les places de play-off i a cinc de la zona vermella. El conjunt entrenat per Mehdi Nafti arriba a aquesta segona fase copera després de superar l’UD Llanera a la tanda de penals (3-5), en un partit que va acabar amb empat a un gol després de la pròrroga.
En tot cas, serà la primera vegada que tots dos equips es trobin a la Copa del Rei, malgrat els diversos enfrontaments que han protagonitzat durant les darreres temporades. L’FC Andorra arriba a aquesta segona eliminatòria després de superar el Varea per 0-3 en la primera ronda, disputada a Las Gaunas. Així, els de Carles Manso tornaran a un estadi que els porta bons records, aquesta vegada amb el repte de continuar viu en el torneig del KO enmig d’una dinàmica molt complicada a la lliga.