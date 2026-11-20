L’FC Andorra ha tornat a caure a casa, aquesta vegada davant el Leganés (1-3), i continua sense trobar la manera de revertir la mala dinàmica de resultats. Una nova derrota que manté els pupils de Gerard Piqué en posicions de descens i que arriba, novament, en un partit condicionat per una expulsió. De fet, els tricolor ja acumulen tres jornades consecutives veient una targeta vermella, una situació que els està penalitzant en un moment especialment delicat de la temporada. Malgrat haver aconseguit avançar-se al marcador amb un jugador menys, no ha pogut sostenir l’avantatge i ha acabat encaixant una nova desfeta en un matx que ha comptat amb la presència de Jesús Owono, qui ha seguit l’enfrontament des de la llotja.
Sense sorpreses respecte al guió que es podia esperar, l’inici ha estat amb possessió local. Això sí, han estat els visitants els qui han tingut la primera ocasió clara, amb Álex Sancris equivocant-se en la passada a Álvaro Morata en un dos contra un que Juan Sebastián ha aconseguit tallar. El plantejament d’ambdós conjunts ha quedat completament alterat després d’una dura entrada d’Hugo Solozábal sobre Miguel Atienza que, després de la revisió del VAR, ha acabat amb vermella directa.
Tot just s’havia arribat al quart d’hora. Tot i això, els de Carles Manso han posat la directa i, després de dues ocasions molt clares, han obert la llauna amb un gol de Thomas Carrique. L’alegria, però, els ha durat ben poc, ja que els madrilenys han empatat en poc més de cinc minuts amb una canonada d’Álex Millán. Morata, assistent en aquesta diana, ha signat el següent per capgirar el marcador en el millor moment d’un ‘Lega’ que ha pogut sentenciar des dels 11 metres, però Pau López ha endevinat el costat a Dani Rodríguez abans d’enfilar el camí dels vestidors.
A la represa, només han calgut uns segons perquè els de Luis Carrión generessin la primera ocasió, amb el porter pirenaic tornant a aparèixer per evitar el gol. Després de dominar els primers instants de la segona meitat, els visitants s’han quedat a una nova revisió del videoarbitratge de poder sentenciar des del punt de penal per unes possibles mans de ‘Bomba’ que l’àrbitre finalment no ha assenyalat.
Amb el pas dels minuts, els ‘pepineros’ han anat cedint la pilota als locals, els quals han estat a punt d’aconseguir l’empat amb un nou xut de Carrique que Luca Zidane ha evitat amb una gran estirada. Julian Rijkhoff i Nacho Quintana ho han intentat després per als pirinencs, sense generar perill, igual que Patrick Soko per al conjunt blanc-i-blau, fins que Naim García ha fet el definitiu 1-3 amb la primera pilota que ha tocat.