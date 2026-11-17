L’FC Andorra no presentarà cap recurs contra la sanció de 12 partits imposada a Jesús Owono arran de la topada amb Jesús de Miguel, la qual va acabar amb la seva tràgica mort l’endemà. Així ho ha confirmat aquest matí el director general de l’entitat tricolor, Jaume Nogués, durant una entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’ d’RTVA, en la qual ha assegurat que el mateix porter tampoc no contempla aquesta possibilitat. «Jesús tampoc ho veu», ha dit, apuntant que presentar un recurs «socialment no estaria ben vist». Malgrat això, el dirigent ha qüestionat la resolució del Comitè de Disciplina de l’RFEF, de la qual considera que «la redacció no està ben feta», així com el moment en què es va comunicar, divendres passat quan l’equip viatjava cap a Almeria.
En aquest sentit, ha defensat que Owono mereix tenir l’oportunitat de tornar a jugar a futbol i ha insistit que no se’l pot responsabilitzar del tràgic desenllaç. «S’ho mereix perquè ell no deixa de fer el que més li agrada, la seva professió», ha manifestat, si bé ha reconegut que el retorn als terrenys de joc serà especialment complicat i que dependrà de la voluntat del futbolista. Així mateix, ha remarcat que la recuperació emocional anirà molt més enllà dels partits de suspensió i ha fet una crida a evitar que l’equatoguineà sigui assenyalat com a responsable dels fets: «No fem una segona víctima de tot. No fem que el Jesús sigui el culpable».
«No fem una segona víctima de tot. No fem que el Jesús sigui el culpable» – Jaume Nogués
Pel que fa a l’estat anímic, el director general ha subratllat que Owono va quedar profundament afectat després de l’accident i que es trobava en estat de xoc quan representants del club el van visitar al seu domicili. Des d’aleshores, l’FC Andorra ha procurat acompanyar-lo i considera necessari que disposi d’ajuda professional per afrontar el procés de recuperació. «Nosaltres el que hem de fer és acompanyar, ser molt empàtics i estar al seu costat», ha assenyalat Nogués, qui també ha lamentat les crítiques dirigides al porter per persones que no el coneixen. A més, ha ratificat que l’exporter de l’Alabès té la intenció de contactar amb la família de De Miguel per traslladar-li personalment el seu condol.
Finalment, Nogués ha recordat els moments de desconcert i angoixa viscuts al vestidor pirenaic després de la topada, una situació que ha qualificat de «drama absolut». El dirigent ha reconegut que inicialment no eren conscients de la gravetat del que havia passat, però que la reacció dels futbolistes els va fer comprendre l’abast dels fets. En aquest context, ha defensat que el club va intentar actuar «de la manera més humana possible», prioritzant l’acompanyament a la família i al Tenerife. També ha reiterat que considera l’acció un accident marcat per una mala sort terrible i que cal analitzar-la tenint en compte tot el context de la jugada.