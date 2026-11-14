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  • Sergio Molina, durant la primera meitat. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra cau al camp de l’Almeria i es manté en posicions de descens amb el duel pendent davant el Mallorca

Els canvis amb l'entrada de Stefan Golubović, Enes Sali i Hugo López donen resultat a l'inici de la segona meitat, insuficient als minuts finals (2-1)

L’FC Andorra ha tornat a competir després del matx a Tenerife visitant l’Almeria, conjunt que ha demostrat per què ocupa la primera posició d’aquesta Liga Hypermotion imposant-se gràcies a dues dianes a la primera meitat (2-1). Si bé els canvis a la segona han donat fruits a Carles Manso, no han estat finalment suficients per almenys endur-se un punt de les terres andaluses. Així, l’equip es manté en descens amb 11 punts a falta de jugar el matx ajornat davant el Mallorca.

Els pirenaics han sortit amb ganes de mossegar a dalt, però els locals han demostrat per què ocupen la primera posició de lliga i han sabut sortir de la pressió amb la pilota jugada. En tot cas, i després d’una aproximació inicial de Miguel de la Fuente que Pau López ha aturat en dos temps (7′), els andorrans s’han fet momentàniament amb la pilota per gaudir de la primera. L’ha signat Thomas Carrique amb una rematada des de la mitja lluna que ha topat amb un defensor rival per acabar a les mans d’Andrés Fernández (15′). Han anat passant els minuts, parells, fins a un nou xut de De la Fuente que el porter de Sant Esteve de Llémena ha tornat a aturar (19′).

Però, al cap de cinc minuts, Diego Alende ha comès un penal sobre el mateix davanter val·lisoletà en trepitjar-lo dins l’àrea. L’encarregat de transformar-lo ha estat Sergio Arribas, enganyant a López per signar el seu quart gol a l’FC Andorra en tres vegades que s’han enfrontat al futbol professional (26′). Els de Manso han apujat llavors una marxa, dominant la pilota tot i que sense traduir-se en perill, i aquest l’ha acabat tenint novament De la Fuente, amb un tir des de l’interior de l’àrea que ha col·locat pel primer pal, abans de la mitja part, per convertir-se en el màxim golejador de la categoria (39′).

A la represa, tres canvis de cop dels del Principat, i un d’aquests que ha entrat, Stefan Golubović, ha fet un primer avís en rebre dins l’àrea i engaltant de primeres un remat al primer pal que ha sortit tocant l’exterior de la xarxa (53′). Mantenint l’esfèrica, un altre dels jugadors que ha entrat per debutar de tricolor a Segona, Enes Sali, ha estat molt incipient per l’esquerra. Per exemple amb un potent intent des del vèrtex de l’àrea que Fernández ha refusat (60′). El premi per als visitants ha arribat des dels 11 metres, amb una falta de Quim Junyent sobre Carrique. L’ha llançat Hugo López, qui ha entrat al terreny de joc al 61′ per retallar diferències (66′).

Els canvis han donat així resultats per als pupils de Gerard Piqué, i ho han continuat fent. A tall d’exemple, Sali s’ha marcat una jugada per la banda per acabar fent una centrada que López ha rematat de volea i ha acabat fora llepant el pal dret (67′). Moró Sidibe ha estat el següent a provar sort, topant-se amb un rival per acabar l’acció a córner en uns moments de domini andorrà (76′). Amb comptagotes, les accions han continuat arribant, sense acabar-ne concretant cap fins al xiulet final. Abans, Alende ha vist la segona groga (90′).

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