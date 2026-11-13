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  • Un instant del duel. | Inter Escaldes
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - Amistós

L’espanyol d’Eder Sarabia s’imposa de forma contundent a l’Inter d’Escaldes en l’amistós al Royalverd Training Center

Juan Cámara ha estat l'escaldenc que ha signat la diana, amb una autèntica canonada des de fora de l'àrea que ha tret les teranyines de l'escaire (6-1)

L’Inter d’Escaldes ha caigut aquest migdia en l’amistós davant l’Espanyol d’Eder Sarabia, disputat al Royalverd Training Center de Les Preses, a la Garrotxa. El conjunt barceloní, ara encapçalat per l’extècnic de l’FC Andorra, ha fet valer la seva qualitat per imposar-se sense gaires complicacions per 6-1. De fet, en una de les primeres que ha tingut, ha obert la llauna amb Marcos Fernández (4′). L’ha seguit Javi Puado (19′), Álex Calatrava (22′) i de nou Fernández (27′) abans de la mitja hora. Per part blau-i-negra, David López l’ha tingut abans de la mitja part amb una rematada al pal (38′), tot i que Fernández ha tornat a mullar abans d’enfilar vestidors (42′).

A la represa, i amb la maneta manant al lluminós, la dinàmica s’ha mantingut. Ara bé, han estat els de Felip Ortiz quins han trobat primer porta amb un autèntic golàs de Juan Cámara, amb una canonada des de fora de l’àrea que ha tret les teranyines de l’escaire (65′). Ja a les acaballes, Pere Milla ha fet el definitiu 6-1. El pròxim duel de l’Inter serà aquest cap de setmana contra el Casa de Portugal, abans de rebre dijous vinent el Copenhaguen en la quarta jornada de Conference League.

L’Inter d’Escaldes passa de tocar la glòria a caure a l’infern de Belgrad amb un molt cruel gol al descompte (2-1)

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