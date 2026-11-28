L’Andorra continua sense trobar-se, almenys durant els 90 minuts, i ha sumat a Gran Canària la sisena jornada consecutiva sense guanyar (cinc d’aquestes sent derrotes). Ho ha fet després d’una bona primera meitat en la qual s’ha avançat ràpidament perquè després, a la segona, el Las Palmas li passés per sobre deixant un 4-1 al lluminós. El conjunt tricolor es manté així en descens, ocupant la penúltima plaça amb només 11 punts, deixant ja a tres la salvació amb el partit pendent contra el Mallorca encara per jugar-se.
En un inici molt intens dels pirenaics, aquests han tardat ben poc a obrir la llauna gràcies a Moró Sidibe. Ha estat amb la primera ocasió del matx, amb el cerverí recuperant un refús a la frontal, desfent-se de Juanma Herzog amb un gran retall i no errant el mà a mà davant José Caro, a qui ha colat l’esfèrica per sota les cames (7′). Kirian Rodríguez ha pogut empatar just després, quan els seus s’han fet amb la pilota, però Marc Domènech ha aparegut al darrer moment per negar-li el remat al capità illenc (11′). El pas dels minuts, sovint aturats per les faltes, ha anat deixant pas a un molt baix ritme i a la paritat.
Si bé els canaris han dut la iniciativa, no han acabat de carburar, principalment en atac, i a partir de la mitja hora d’encontre els de Carles Manso han anat adormint el duel fent gala d’allò que millor se’ls dona, moure la pilota. En tot cas, les dues més clares més enllà de la diana han estat andorranes, primer amb una rematada creuada de Sidibe que ha sortit llepant el pal llarg i posteriorment ha acabat anul·lada per fora de joc (20′); i després amb Hugo López, qui ha rebut en llarg per, sol davant porta contrària i quedant-se massa escorçat, xutar directament a fora (38′).
Si a la primera meitat el gol ha estat matiner, a la segona més. L’ha fet Manu Fuster per posar la igualada al marcador després de rebre al primer pal, i rematar de primeres, una passada de Valentín Pezzolesi des de la línia de fons (48′). Just en l’acció anterior, Pau López i Gael Alonso, qui ha tornat a disputar minuts sent titular després de la lesió, han estat claus per aturar el perill local. Amb els ‘pío-pío’ sent protagonistes, Sidibe ha tornat a aparèixer per partida doble finalitzant un contracop que Caro li ha acabat negant per refusar a córner. Des d’aquest, el mateix extrem tricolor ha posat el cap per rematar a les mans del porter andalús (55′).
El Las Palmas ha fet efectiva la remuntada en arribar a l’hora de partit, amb Pezzolesi rebent a tocar de l’àrea petita un mal tir de Jesé Rodríguez per, després d’un control amb el maluc, engaltar una potent volea al fons de la xarxa (63′). Tot plegat, desfent-se de la pressió alta dels pupils de Gerard Piqué. Després, Kirian ha pogut ampliar diferències des del vèrtex de l’àrea amb un tir cap al pal llarg que el porter garrotxí de l’Andorra ha tallat amb una estirada (73′). No ho ha pogut fer davant la testarrada de Jefté Betancor, qui al segon pal ha rebut una centrada del seu capità per col·locar el 3-1 (74′), al qual s’ha sumat Taisei Miyashiro amb una esquerranada de fora l’àrea que ha enviat pel primer pal pel definitiu 4-1 (80′).