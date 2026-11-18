L’amistós de dilluns entre Andorra i l’Azerbaidjan havia de servir per acomiadar oficialment Marc Garcia de la selecció, però una lesió d’última hora va obligar a ajornar l’homenatge. Segons ha pogut saber El Periòdic, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) ja tenia preparats tant el vídeo de comiat com la usual samarreta commemorativa per reconèixer la trajectòria del lateral, qui havia decidit posar punt final a la seva etapa amb l’absoluta en aquest darrer compromís del 2026. Tanmateix, els plans es van veure alterats divendres passat, durant l’escalfament previ al matx davant Gibraltar.
En aquest sentit, Garcia, qui no va (i tampoc havia) de sortir d’inici davant el combinat del penyal, va notar una punxada mentre feia l’escalfament amb els suplents, una lesió que li impedirà competir durant un període aproximat de 14 setmanes. Davant d’aquesta situació, s’ha optat per ajornar el comiat fins al retorn de l’activitat internacional dels de Koldo Álvarez de Eulate, amb la previsió que es pugui celebrar coincidint amb el primer partit del vinent Preeuropeu. En principi, la intenció és que sigui al març, tot i que el calendari definitiu encara està pendent del sorteig dels grups, previst per al 6 de desembre.
El seu debut va ser el maig del 2010 visitant Islàndia, disputant mitja hora d’aquell amistós que es van endur els locals per 4-0
D’aquesta manera, el jugador de 38 anys, ara a les files del Binèfar, haurà d’esperar uns mesos més per tancar definitivament la seva trajectòria internacional, després d’haver acumulat 81 partits de tricolor. Val a dir que Garcia ha estat un dels futbolistes habituals de les convocatòries durant més d’una dècada i mitja, i la voluntat és que pugui acomiadar-se sobre la gespa després de recuperar-se de la lesió. El seu debut va ser el maig del 2010 visitant Islàndia, disputant mitja hora d’aquell amistós que es van endur els locals per 4-0 i en el qual també van debutar Àlex Martínez, Dani Mejías i Samir Bousenine.
Márcio Vieira sí que rep el comiat
Qui sí que va rebre un homenatge després de l’amistós contra l’Azerbaidjan va ser Márcio Vieira, retirat de la selecció des del juny del 2024. L’exmigcampista, qui va disputar 129 partits amb Andorra, va rebre un quadre commemoratiu amb totes les seves internacionalitats i una samarreta amb el número 8 que havia lluït durant la seva etapa amb l’absoluta.