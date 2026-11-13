La selecció celebra el 30è aniversari amb una victòria davant Gibraltar per abaixar el teló de la Nations League

La selecció absoluta de futbol ha celebrat en gran el 30è aniversari del seu primer partit internacional, amb una victòria davant Gibraltar que li permet tancar la Nations League amb un bon regust de boca (2-0). Els de Koldo Álvarez de Eulate han aconseguit així el primer triomf de la competició, després de dues derrotes i l’empat sense gols de la primera volta contra els del penyal, per enfilar-se fins a la segona posició del Grup 1 de la Lliga D amb quatre punts, posant fi també a una estadística negativa davant un rival al qual mai havien aconseguit derrotar ni marcar cap gol. Suposa també el 16è triomf històric del combinat nacional.
Si bé des de l’inici la possessió ha estat per als gibraltarenys, la primera acció l’ha signat un local. Ha estat Aron Rodrigo, amb una magnífica individualitat per desfer-se d’un defensor per a després, el xut, topar-se amb l’esquena d’un rival (5′). En els minuts posteriors no ha passat res de res fins que a partir del 20 els de Koldo Álvarez de Eulate s’han fet momentàniament amb la pilota, i així ha arribat el primer gol, amb una gran jugada col·lectiva que ha clos amb ‘Berto’ Rosas fent una passada de la mort per a Guillaume López (24′). El davanter de l’FC Santa Coloma no ha errat a boca de canó i ha fet, així, el primer gol andorrà de la història davant Gibraltar.
Però la pilota ha tornat a ser dels del territori britànic, gaudint de la primera i única aproximació que han tingut a la primera meitat, amb una testarrada de Bernardo Lopes, a la sortida d’un córner, que ha sortit per sobre la porteria defensada per Iker Álvarez (31′). En tot cas, els pirenaics no han desaprofitat les arribades i, amb el segon tir a porta de la nit, han fet la segona diana. Ha estat Rosas, recuperant un refús a la frontal i enconant un potent tir que, tot i palmejar-lo Jaylan Hankins, ha acabat al fons de la xarxa (35′).
A la represa, els de Scott Wiseman han intentat apujar una marxa, mantenint l’esfèrica i un amb parell d’arribades sense perill, com una falta directa que Kian Ronan ha enviat directament al cel d’Encamp (49′). Han tingut el premi a tocar des dels 11 metres amb un penal comès per Max Llovera sobre Tjay De Barr. El mateix davanter de l’OFK Belgrad de la Superlliga sèrbia s’ha encarregat de llançar-lo, molt per sobre el travesser (64′).
Per part local, Gerard Solà l’ha tingut poc després en un mà a mà que ha creuat de més, tot i que ha acabat en res per fora de joc (70′). Amb alguna que altra oportunitat per a cada selecció, més per a Gibraltar, tot i que les més perilloses per als del Principat, s’ha arribat al xiulet final.