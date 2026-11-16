La selecció absoluta ha posat punt final al 2026 amb una derrota davant l’Azerbaidjan (1-3) en un amistós que ha servit per tancar un any amb un balanç de dues victòries. En aquest sentit, cal recordar que els tricolor van superar Liechtenstein al juny, en l’amistós que va acomiadar Marc Pujol, i Gibraltar divendres passat per celebrar els 30 anys i cloure la Nations League, igualant així el nombre de triomfs aconseguits el 2017 i el 2021. Només el 2022, amb quatre victòries, supera aquest registre en la història del combinat nacional.
Amb la possessió inicial, els azerbaidjanesos han obtingut premi amb la primera ocasió del matx. Ha estat arran d’un mal refús aeri de Max Llovera, el qual ha recuperat al segon pal Eshqin Ahmadov per, de sobrebot i amb Álex Ruiz superat, enviar l’esfèrica al fons de la xarxa (3′). L’ha seguit un tir de Khayal Aliyev que el porter del Casa de Portugal ha refusat amb una gran estirada (6′) i un de Murad Mammadov que no ha vist porta (17′). Passant el quart d’hora s’ha vist ja un joc molt més parell i sent els locals quins, de mica en mica, han anat guanyant terreny. Així, han avisat en primera instància amb una testarrada d’Ian Olivera a la sortida d’un córner que ha sortit llepant el pal llarg (21′).
A partir d’aquí ha començat el domini dels de Koldo Álvarez de Eulate, sent just després Aron Rodrigo qui ha provat sort des de la frontal amb una rematada que ha sortit tocant l’exterior de la xarxa del primer pal (22′). Abans de cloure la primera meitat del duel, arbitrat per José Luis Munuera, col·legiat de la Primera Divisió espanyola des del 2016, ‘Berto’ Rosas ha estat el protagonista. Primer amb un tir llunyà que ha sortit per sobre el travesser (30′) i després provant de desfer-se del porter rival en rebre en profunditat dins l’àrea i veure com aquest li negava el gol amb la cara (45′).
A la represa, igual que als primers 45 minuts, els visitants han fet una molt matinera diana. Ha arribat després d’una mala sortida de pilota, amb Musa Qurbanlı anticipant-se a un acabat d’entrar Marc de Castro, qui també ha debutat amb l’absoluta, a una passada d’Aliyev a tocar la línia de fons (48′). Val a dir que ha arribat després d’una primera aproximació pirenaica signada per Rodrigo, la qual ha acabat fora (47′). Just després, el jove porter de l’RSD Alcalà de 2a RFEF ha blocat un nou xut de Qurbanlı dins l’àrea abans que ‘Cucu’ Fernández retallés distàncies. Ho ha fet a boca de canó en arribar el primer a un refús de Shakhrudin Magomedaliyev a tir de Rodrigo (55′).
Els de la regió del Caucas han fet llavors un pas endavant i des dels 11 metres han tornat l’avantatge de dos gols després que Toral Bayramov transformés un penal comès per Llovera i Gerard Solà sobre Abdulakh Khaybulayev (70′). Abans del xiulet final, cada combinat ha gaudit d’una darrera ocasió similar. Primer l’han tingut els tricolor, amb Guillaume López rematant de primeres, dins l’àrea, un toc de tacó de Christian García que ha acabat massa centrat perquè Magomedaliyev l’evités (89′). Al cap d’un minut, Ağadadaş Salyanskiy ha tingut la mateixa, però rebent en llarg, i l’ha enviat als núvols (90′).