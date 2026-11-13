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  • Jesús Owono, abans d'iniciar el matx contra el Tenerife. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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L’RFEF imposa 12 partits de sanció a Jesús Owono per l’acció amb Jesús de Miguel en el partit contra el Tenerife

Continua sense entrenar-se amb l'FC Andorra, però des del club s'ha deixat clar que respecta els seus temps i manté el suport durant el procés

El Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha imposat 12 partits de sanció a Jesús Owono per la topada amb Jesús de Miguel durant el duel contra el Tenerife del passat 2 de novembre. El davanter madrileny va morir l’endemà, en un succés que ha commocionat el futbol espanyol i ha deixat profundament afectats els dos clubs. Cal esmentar que la resolució arriba després de més d’una setmana dels fets, doncs l’organisme federatiu va decidir ajornar la decisió davant les circumstàncies excepcionals del cas i la necessitat d’estudiar l’expedient.

Val a dir que el porter equatoguineà encara no s’ha reincorporat als entrenaments de l’FC Andorra, tot i que el conjunt tricolor va reprendre dilluns passat l’activitat habitual després d’uns dies marcats per la tragèdia. De fet, el tècnic tricolor, Carles Manso, va reconèixer que Owono es troba «molt tocat» i va insistir que el club no pensa precipitar cap decisió sobre el seu futur. «Hem de donar-li aquest espai perquè se senti totalment lliure per prendre qualsevol decisió, voler tornar o no quan ell ho consideri oportú», va manifestar l’entrenador, demanant prudència davant les especulacions sobre una possible retirada.

En paral·lel, Owono continua al Principat acompanyat del seu entorn més proper i ha expressat la voluntat de contactar amb la família de De Miguel per traslladar-li personalment el condol, sigui per carta, telèfon o mitjançant una trobada presencial, sempre que els familiars ho considerin oportú.

Piqué critica l’RFEF per no notificar les sancions de l’FC Andorra a menys d’un dia del partit contra el líder, l’Almeria

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