Jesús Owono ha tornat a trepitjar la gespa de l’Estadi Comunal aquest dimecres, en la seva primera aparició pública entrenant-se després de la mort de Jesús de Miguel. Segons han avançat el ‘Diari d’Andorra’ i ‘RTVA’, el porter ha realitzat exercicis individuals acompanyat dels preparadors de l’Andorra, aprofitant que els seus companys es trobaven en una sessió de vídeo. Posteriorment, quan la resta de la plantilla ha sortit al terreny de joc, l’equatoguineà s’ha retirat al gimnàs per continuar treballant, sense que encara hi hagi una data prevista per reincorporar-se als entrenaments col·lectius.
En aquest context, Thomas Carrique ha mencionat que el vestidor continua acompanyant Owono en el seu procés de recuperació personal, sense pressionar-lo perquè torni a la dinàmica habitual. «És una situació complexa, l’estem ajudant, donant-li suport com podem i en tot allò que necessiti, amb el temps que calgui», ha manifestat. Preguntat per les ganes que tenen de tornar-lo a veure entrenant amb el grup, el francès ha insistit que la decisió correspon al mateix porter: «Això ho decidirà ell. Nosaltres li donem suport, no és fàcil, i ell decidirà com ho vol portar».
«És una situació complexa, l’estem ajudant [a Owono], donant-li suport com podem i en tot allò que necessiti, amb el temps que calgui» – Thomas Carrique
Pel que fa a la situació esportiva, l’entitat tricolor acumula cinc jornades consecutives sense conèixer la victòria, una dinàmica que Carrique confia poder revertir. Així, ha reconegut la frustració que genera competir bé durant determinats trams dels partits sense aconseguir sumar punts, com va passar en la derrota davant el Leganés, condicionada per una nova expulsió. «Sabem que tenim capacitat per capgirar la situació i és el que farem», ha assegurat, defensant que l’equip ha de continuar treballant i mantenir la confiança en la seva proposta de joc.
Un dels principals aspectes pendents de millora és la solidesa defensiva, després que els pirenaics hagin encaixat 12 gols en els darrers cinc compromisos de lliga. En aquest cas, el lateral ha remarcat que les errades puntuals estan penalitzant el conjunt i que la solució passa per reforçar la comunicació i els automatismes: «En el futbol sabem que són qüestions de detalls a les àrees i treballem per corregir-ho». Pel que fa als ajustaments tàctics introduïts per Carles Manso, com la utilització d’una defensa de tres centrals, ha assegurat sentir-se còmode tant en la seva posició habitual com actuant de carriler.
Finalment, l’Andorra afrontarà aquest cap de setmana una nova oportunitat per trencar la mala ratxa amb la visita al Las Palmas, un rival davant el qual Carrique preveu un compromís exigent. «Serà complicat, ho sabem. En aquesta categoria no hi ha cap partit fàcil, tots són complicats», ha advertit. Tot i reconèixer el nivell del conjunt canari, el de Tarba ha defensat les possibilitats dels seus i la necessitat de mantenir una identitat de joc basada en la possessió i la pressió avançada: «És un molt bon equip, però nosaltres tenim les nostres armes i intentarem fer-ho de la millor manera possible per aconseguir els tres punts».