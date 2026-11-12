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  • Jesús Owono, durant el matx a Tenerife. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Més enllà del terreny de joc

Jesús Owono demana poder parlar amb la família de Jesús de Miguel per traslladar-li personalment el seu condol

L'FC Andorra contacta amb el Tenerife, però aquest demana més temps per respectar el dol de l'entorn del davanter traspassat en el tràgic succés

Jesús Owono ha demanat a l’FC Andorra que faci les gestions necessàries per poder contactar amb la família de Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que va morir després de la topada entre tots dos durant el partit del passat 2 de novembre. Segons ha avançat ‘MARCA’ i ha pogut confirmar El Periòdic, el porter equatoguineà ha expressat la voluntat de traslladar personalment el condol als familiars del davanter madrileny i compartir amb ells el dolor pel que ha succeït. La comunicació es podria produir mitjançant una carta, una trucada telefònica o fins i tot amb una trobada presencial a Toledo, sempre que l’entorn de De Miguel ho consideri oportú.

De fet, Owono ja havia manifestat la intenció de contactar amb la família l’endemà del tràgic succés, i fins i tot havia valorat assistir al funeral, tot i que des del seu entorn li van recomanar deixar passar més temps. Ara, després que hagi reiterat aquesta petició, el club tricolor s’ha posat en contacte amb el Tenerife per estudiar la possibilitat de facilitar la comunicació. Des de l’entitat canària, però, han demanat esperar una mica més per «respectar el dol de la família», de manera que, de moment, qualsevol contacte queda pendent de la voluntat dels familiars del jugador.

La família agraeix les donacions rebudes

D’altra banda, la família de Jesús de Miguel ha emès un comunicat, a través de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), per agrair les mostres de solidaritat i les donacions rebudes. La campanya de ‘crowdfunding’ impulsada pel futbolista Fran Sol, la qual continua oberta, ja ha recaptat més de 200.000 euros, una quantitat que ha estat destinada a ajudar l’entorn del davanter. «Ens ha emocionat molt veure la quantitat de persones que us heu bolcat amb aquesta iniciativa», han expressat els familiars, els quals han confirmat que ja han rebut les aportacions.

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