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  • Del Rio ha demostrat un bon nivell durant els entrenaments, els quals ha compartit amb l’equip de França. | FAE
El Periòdic d'Andorra
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Esquí de fons

Irineu Esteve evoluciona favorablement de la seva recuperació, mentre Gina del Rio es prepara per debutar a Noruega

L’equip nacional de fons tanca amb bones sensacions l’estada a Bessans, amb la primera Copa del Món arribant del 27 al 29 de novembre

L’equip nacional d’esquí de fons ha completat amb bones sensacions l’estada d’entrenaments a Bessans (França), on Irineu Esteve ha pogut continuar avaluant la seva recuperació i Gina del Rio ha acabat de preparar les primeres competicions de la temporada. Els dos esportistes de la Federació Andorrana d’Esquí han treballat durant els darrers dies en unes condicions de neu favorables, aprofitant que l’estació francesa conserva neu de la temporada passada per facilitar la preparació dels diferents equips. «Estem molt satisfets de com han anat els entrenaments, tant per part de la Gina com de l’Irineu», ha explicat el director de l’equip nacional de fons, Xabier del Val.

En el cas d’Esteve, l’objectiu principal de l’estada era comprovar l’evolució del seu procés de recuperació, un aspecte que ha deixat sensacions positives entre els responsables tècnics. Així, després de les sessions dutes a terme a Bessans, l’equip continuarà analitzant el seu estat físic per començar a definir un primer calendari de competicions. De moment, la FAE no ha concretat una data per al seu retorn a les curses, tot i que les sensacions recollides durant aquesta concentració han estat satisfactòries.

Pel que fa a Gina del Rio, la fondista andorrana ha demostrat un bon nivell durant els entrenaments, els quals ha compartit amb l’equip de França, i ja té definit el calendari de les primeres cites competitives. La seva estrena arribarà el dissabte 21 de novembre a Beitostoelen (Noruega), on disputarà una prova FIS d’esprint en tècnica clàssica. Aquesta competició servirà com a primera presa de contacte amb les curses abans d’afrontar el debut a la Copa del Món.

Després de la cita noruega, Del Rio es desplaçarà fins a Ruka (Finlàndia), on disputarà la primera prova de la Copa del Món entre el 27 i el 29 de novembre. El programa començarà divendres amb els 10 quilòmetres individuals en tècnica clàssica, continuarà dissabte amb l’esprint també en clàssic i es completarà diumenge amb els 20 quilòmetres de sortida en massa en estil lliure. D’aquesta manera, l’andorrana afrontarà tres proves durant el primer cap de setmana del circuit, mentre que l’equip nacional tornarà aquest dimecres al Principat per continuar amb la preparació de la temporada.

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