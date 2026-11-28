Gina del Rio continua el seu gran inici de temporada a la Copa del Món d’esquí de fons. Després de la 25a posició d’ahir, aquest dissabte ha acabat 11a en l’esprint clàssic de Ruka (Finlàndia), un resultat que li ha permès situar-se líder de la classificació sub23. La fondista laurediana ha aconseguit així el seu millor registre en aquesta modalitat, després d’accedir per primera vegada a unes fases finals d’esprint clàssic i arribar fins a les semifinals. Amb els punts sumats, també ocupa la 10a plaça de la classificació general absoluta, amb 98 punts.
La tricolor ha començat la jornada amb el cinquè millor temps de les qualificacions, amb un registre de 3’01.01, a només 4,62 segons de la sueca Linn Svahn, qui ha acabat imposant-se en la prova. Posteriorment, Del Rio ha superat la seva sèrie de quarts de final, mentre que a les semifinals ha protagonitzat una bona sortida i s’ha mantingut inicialment entre les primeres posicions. No obstant això, ha perdut terreny en el tram final i ha acabat sisena de la seva sèrie, sense poder accedir a la final. Amb aquest resultat, lidera la general sub23 amb 98 punts, dos més que la italiana Iris de Martin i 12 per sobre de la noruega Milla Andreassen.
«Estem molt contents amb el resultat. És la primera vegada que passo a unes fases finals en un esprint clàssic i la veritat és que fer-ho aquí sempre és un orgull perquè és un esprint molt important», ha valorat la pirenaica, qui també ha destacat les bones sensacions i la voluntat de continuar aprenent a posicionar-se entre les millors. Tornarà a competir aquest diumenge en els 20 quilòmetres amb sortida en massa en estil lliure, previstos a les 11.55 hores, i ho farà amb el dorsal verd que l’acredita com a líder sub23.