Gina del Rio ha començat la temporada de la Copa del Món d’esquí de fons amb una 25a posició en els 10 quilòmetres individuals en estil clàssic disputats aquest divendres a Ruka (Finlàndia). La fondista ha completat la prova amb un temps de 26’43.7, a 1’24.3 de la vencedora, la sueca Ebba Andersson, i ha sumat els seus primers 32 punts del circuit. El podi l’han completat les també sueques Linn Svahn, a 9,1 segons, i Frida Karlsson, a 10,2.
Quant a la prova, l’esquiadora laurediana ha protagonitzat una bona sortida, fins al punt de marcar el segon millor temps provisional al primer control, situat al quilòmetre 1,1. Amb el pas de les principals favorites, aquest registre ha acabat sent el novè, a només 9,8 segons de la referència. Al quilòmetre 3,2 ocupava la 14a posició, mentre que al pas pel 4,8 era 21a. Malgrat perdre algunes posicions durant la segona meitat del recorregut, ha aconseguit mantenir-se entre les 30 millors fins a la línia d’arribada.
«En general, les sensacions han sigut bones i crec que és un bon resultat per començar la temporada» – Gina del Rio
El resultat també ha permès a Del Rio situar-se quarta en la classificació sub23, categoria en què disputa la seva última temporada. En aquest cas, ha finalitzat per darrere de les noruegues Eva Ingebrigtsen i Milla Andreassen i de la italiana Iris de Martin. Amb els 32 punts aconseguits, ocupa igualment la quarta plaça de la general sub23, a 16 punts de la líder, Ingebrigtsen, qui n’acumula 48.
«La veritat és que les sensacions han sigut bones», ha valorat la pirenaica després de la cursa, explicant que el descens de les temperatures a mitja prova li ha fet perdre una mica de rendiment. «En general, les sensacions han sigut bones i crec que és un bon resultat per començar la temporada», ha afegit. Tornarà a competir aquest dissabte en l’esprint clàssic, amb la qualificació prevista a les 08.45 hores i les finals a les 11.15 hores, mentre que diumenge disputarà els 20 quilòmetres amb sortida en massa en estil lliure.
D’altra banda, Irineu Esteve ha tornat a la competició després de diversos mesos de recuperació amb una 32a posició en els 10 quilòmetres individuals en clàssic FIS de Bessans (França). El tricolor ha completat la prova amb un temps de 29’16,0, a 2’08,6 del vencedor, el francès Sabin Coupat. Més enllà del resultat, l’objectiu era recuperar sensacions competitives i continuar avançant cap al seu millor nivell. La pròxima cita serà els dies 5 i 6 de desembre a Goms (Suïssa), on disputarà la FESA Cup, amb proves de 10 quilòmetres en estil lliure i clàssic.