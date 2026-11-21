Gina del Rio ha finalitzat en desena posició a l’esprint en estil clàssic de la prova FIS disputada aquest dissabte a Beitostoelen, en una competició que ha reunit bona part de les esquiadores que participaran en l’inici de la Copa del Món la setmana vinent. L’andorrana ha aconseguit classificar-se per a les semifinals després de superar la ronda de quarts de final i ha tancat la jornada entre les deu millors participants, en una cita marcada per la presència de nombroses corredores noruegues del circuit internacional. El resultat arriba a només sis dies de l’estrena de la Copa del Món a Ruka (Finlàndia), prevista per al pròxim divendres 27 de novembre.
La jornada ha començat amb una fase classificatòria en què Del Rio ha registrat el desè millor temps entre les 54 participants, amb un crono de 3.01,30 minuts, a 4,48 segons de la noruega Helene Ekrheim Haugen, que ha liderat la classificació amb 2.56,82. Aquest registre li ha permès accedir a les eliminatòries, en les quals ha mantingut el nivell mostrat durant la primera part de la competició. Als quarts de final, l’esquiadora andorrana ha acabat segona de la seva sèrie, només per darrere de Hedda Bakkemo, i ha obtingut així el bitllet per a les semifinals. Nora Raastad ha estat tercera, seguida de Julie Myhre, Mina Moland i Hanne Rofstad.
Ja a les semifinals, Del Rio ha competit en la segona sèrie, integrada novament per corredores noruegues, i ha finalitzat en cinquena posició, a 3,29 segons de la vencedora, Helene Haugen. Milla Andreassen ha ocupat el segon lloc i Ingrid Aabrekk ha estat tercera, mentre que Tiril Weng i Tale Breding han completat la sèrie en quarta i sisena posició, respectivament. El resultat ha situat definitivament l’andorrana en la desena plaça de la classificació general, després d’una jornada en què ha pogut mesurar el seu rendiment davant rivals que també prendran part en les primeres proves del calendari mundial.