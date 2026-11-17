Gerard Piqué ha sortit en defensa de Jesús Owono després que el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) li hagi imposat una sanció de 12 partits pel xoc amb Jesús de Miguel, el qual va acabar amb la mort del jugador del Tenerife. En un vídeo publicat la nit d’ahir a les xarxes, el màxim accionista de l’FC Andorra ha qüestionat la decisió de l’organisme federatiu i ha considerat que el càstig màxim previst pel reglament responsabilitza injustament el porter tricolor d’un desenllaç que no va buscar. «Crec que la sanció ha de ser per l’acció, no per les conseqüències», ha manifestat, insistint que el que va passar sobre la gespa va ser un accident.
En aquest sentit, Piqué ha lamentat que la sanció situï l’equatoguineà en una posició que considera injusta, especialment per l’impacte emocional que ha tingut la tragèdia sobre el jugador: «La sanció de 12 partits a Jesús Owono em sembla que el que fa és culpabilitzar-lo d’unes conseqüències de les quals no va tenir la culpa». L’exfutbolista català també ha recordat que la pèrdua de De Miguel ha deixat un buit irreparable i ha advertit que la recuperació del porter anirà molt més enllà del càstig esportiu, deixant clar que «necessitarà més de 12 partits per poder estar disponible i competir […] Cap sanció ens tornarà en ‘Demi'».
Per argumentar el seu posicionament, l’excentral del Barça ha comparat el cas amb una altra acció produïda el mateix cap de setmana, en què José Corpas, jugador de l’Albacete, va colpejar al cap de Quadri Liameed, del Sabadell, quan intentava xutar una pilota. En aquella ocasió, el futbolista afectat no va patir conseqüències fatals i el Comitè de Disciplina va imposar una sanció de tres partits. Piqué ha utilitzat aquesta diferència per qüestionar si les decisions disciplinàries es fonamenten en la naturalesa de les accions o en la gravetat de les seves conseqüències.
D’altra banda, el cap més visible de l’FC Andorra ha explicat que la situació l’ha afectat especialment perquè era a Tenerife quan es va produir l’accident i va presenciar la reacció dels jugadors al vestuari. «Quan vaig baixar al vestidor i vaig veure la reacció dels nostres jugadors vaig entendre que és un impacte que ens quedarà de per vida a tots els que érem allà», ha assegurat al vídeo. També ha recordat una experiència personal del 2012, quan va xocar amb Víctor Valdés durant unes semifinals de la Champions entre l’FC Barcelona i el Chelsea i va acabar hospitalitzat. Segons ha defensat, malgrat la gravetat d’aquell incident, mai no hauria considerat culpable el seu company.
Finalment, el màxim accionista tricolor ha insistit que la mort de De Miguel no pot atribuir-se a una voluntat de fer mal per part d’Owono, i ha defensat que les circumstàncies de l’acció s’han de valorar independentment del seu desenllaç. «Els humans moltes vegades necessitem culpar algú perquè, si no, no podem comprendre per què passen aquestes coses en un terreny de joc», ha reflexionat. Per aquest motiu, ha reiterat que imposar la sanció màxima al porter no és just, ja que considera que no és responsable del que va acabar passant.