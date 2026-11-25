Felip Ortiz viurà aquest dijous el seu darrer partit al capdavant de l’Inter d’Escaldes, coincidint amb la visita del Copenhaguen en la quarta jornada de la fase de lliga de la Conference League (21.00 hores). La seva imminent incorporació a l’FC Botoșani romanès ha centrat bona part de la roda de premsa prèvia, si bé ell mateix ha insistit a deixar el protagonisme als futbolistes i a la importància del compromís de demà. «El més important és aquest partit, l’oportunitat que tenim, i intentarem guanyar», ha remarcat, evitant que el seu comiat condicioni l’atenció que mereix l’enfrontament.
En la línia, el de Lleida ha fet balanç d’aquests pocs més de dos anys al club, durant els quals l’equip ha aconseguit la fita històrica de la classificació per a la fase principal d’una competició europea, a més de dues lligues i una copa. Així, Ortiz ha destacat l’evolució experimentada per l’entitat blau-i-negra i la consolidació d’una manera de competir que considera fonamental preservar. «Crec que aquest club cada vegada està fent passos petits, però a vegades molt grans, i s’està creant un club que a poc a poc es va coneixent a Europa», ha defensat, incidint en la necessitat que aquesta participació continental no sigui un fet aïllat, sinó una experiència que es pugui repetir en el futur.
Preguntat directament pels motius que l’han portat a deixar l’Inter en un moment tan significatiu, el míster ha preferit ajornar les explicacions fins després del matx, en una resposta especialment emotiva en què ha reivindicat la feina feta durant la seva etapa: «Crec que és un llegat que ha quedat per al club […] Aquí s’han fet les coses molt bé i aquest Inter és guanyador al camp que vagi». Així mateix, ha volgut compartir els mèrits esportius amb la resta de l’entitat, des dels jugadors fins a la presidència i les persones que treballen al seu voltant, insistint que els èxits assolits no s’expliquen únicament per la figura de l’entrenador.
Pel que fa al duel, ha advertit de les dificultats que plantejarà el Copenhaguen, un rival al qual considera capacitat per lluitar pel títol de la Conference. «Està creat per guanyar-la», ha assegurat, destacant especialment la mobilitat dels danesos i la seva capacitat per modificar les posicions durant el partit. Davant aquestes característiques, Ortiz ha reconegut la importància de mantenir la porteria a zero, però també ha defensat que l’Inter no renunciarà a la identitat ofensiva i valenta que l’ha portat fins on és ara, competint en aquesta lligueta.
Per la seva banda, Borja Arellano ha assegurat que el vestidor afronta el compromís amb la voluntat d’estrenar el seu caseller de punts després de tres derrotes consecutives, malgrat ser conscient del nivell dels ‘Løverne’. Doncs, ha deixat clar que «afrontarem el matx amb energia i esperem aconseguir els primers tres punts de la competició», també remarcant la necessitat de continuar millorant tant en la parcel·la defensiva com en l’ofensiva. En aquest sentit, ha defensat que els escaldencs disposen d’un pla de partit treballat durant els darrers dies i confia que pugui donar resultat davant un adversari de tanta exigència.
Finalment, el davanter, únic anotador de l’Inter en aquesta fase amb dues dianes, ha estat qüestionat per l’impacte que pot tenir la sortida d’Ortiz en la plantilla, tot i que ha insistit que els jugadors mantenen tota l’atenció en el partit. «Hem d’estar concentrats i, de fet, ho estem», ha afirmat, reiterant que l’objectiu és competir al màxim nivell i intentar aconseguir una victòria. Cal recordar que l’Inter d’Escaldes arriba a aquesta quarta jornada després de quedar-se a prop de puntuar contra l’Estrella Roja a Belgrad (2-1), una actuació que va deixar bones sensacions malgrat el resultat. Ara, amb el comiat del seu tècnic com a rerefons, buscaran transformar aquesta competitivitat en els primers punts de la seva història a la fase de lliga europea.