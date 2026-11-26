Felip Ortiz no podia imaginar millor adeu en el seu darrer partit cal capdavant de l’Inter d’Escaldes. El tècnic lleidatà s’ha acomiadat aquesta nit imposant-se amb una ‘master class’ al tot poderós Copenhaguen, fins ara imbatut en aquesta fase de lligueta de la Conference League, per sumar els primers tres punts i escriure, així, el seu darrer capítol en la història del futbol andorrà. El marcador final ha mostrat un 2-0, amb una diana inicial que ha arribat a la primera meitat en format de gol de jornada per després, el segon periple, aprofitar la superioritat numèrica i tancar el matx des dels 11 metres.
El primer avís ha estat de Soule Sidibe, amb un tímid remat llunyà que Rúnar Rúnarsson, porter visitant, ha aturat sense problemes (2′). Ha estat, però, el preludi del que estava per arribar. Així, els escaldencs han mostrat des de l’inici molta personalitat, tant amb pilota com sense ella, esperant l’errada danesa per sortir al contracop. De fet, un d’aquests ha estat molt clar, però la defensa dels ‘Byens Hold’ l’ha tallat en última instància (15′). La diana pirenaica ha arribat al cap de cinc minuts amb un golàs de David López, amb una mitja volea, de fora l’àrea, rematant de primeres el refús d’una centrada lateral que ha enviat per l’escaire.
Els blaus-i-negre no han abaixat els braços, s’han agradat i, Sidibe, ha estat el següent a provar sort amb una individualitat per l’esquerra que no ha acabat veient porta (24′). La dinàmica no ha canviat, però els de Bo Svensson han gaudit llavors de la seva més clara a la primera meitat, la qual ha arribat a la sortida d’un córner i una posterior testarrada de Thomas Delaney que Javi Díaz, companys al Sevilla el curs 2021/22, ha aturat fent mèrit dels seus reflexos (31′). El Copenhaguen ha volgut posar llavors la directa, i Viktor Daðason ha estat el següent protagonista, amb una nova rematada de cap, des del córner, que ha sortit llepant el pal llarg, sent la darrera abans d’enfilar els vestidors (38′).
A la represa, mateix guió, amb un Inter atrevit traient l’esfèrica des del darrere i amb el matx posant-se-li de cara ben d’hora gràcies a dues expulsions dels ‘Løverne’. El primer a sortir del camp ha estat Delaney, al 54′, veient dues grogues en poc més de cinc minuts. No n’han passat ni tres més que una revisió del VAR ha acabat amb vermella directa a Markgráf Ákos per una agressió sobre Anwar Hernández dins l’àrea i, així, s’ha xiulat també penal. L’encarregat de transformar-lo ha estat Faysal Chouaib. Era el minut 59 i els d’Ortiz manaven al lluminós per 2-0 i jugaven amb dos homes més.
Poc més es podia esperar d’un partit que ha anat perdent pistonada amb el pas dels minuts, amb els locals esperant el xiulet final i els visitants, dins les seves possibilitats, intentant crear perill. No ha estat el cas, i tot ha acabat igual. L’Inter d’Escaldes ha sumat així els primers tres punts per col·locar-se a només un d’accedir a les eliminatòries, tot plegat abans de visitar el 10 de desembre al Getafe i una setmana més tard tancar la fase rebent l’Århus.