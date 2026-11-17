L’equip nacional d’esquí de fons ja té definit el calendari d’inici de temporada d’Irineu Esteve i Gina del Rio, els quals afrontaran les primeres competicions amb programes diferents. El primer té previst tornar a competir el pròxim 27 de novembre en una cursa FIS a Bessans (França), després de les bones sensacions obtingudes durant la seva estada de preparació, mentre que la segona començarà aquest mateix dissabte a Noruega abans de disputar la primera cita de la Copa del Món a Ruka (Finlàndia).
En el cas d’Esteve, l’estada a Bessans ha servit per valorar l’evolució de la seva recuperació i establir un primer full de ruta competitiu. Així, disputarà divendres 27 una prova FIS de 10 quilòmetres en estil clàssic, la qual servirà com a primer test per comprovar el seu estat físic en situació de cursa. Com s’ha esmentat, les sensacions positives dels darrers entrenaments han permès fixar aquesta data, tot i que l’equip tècnic mantindrà un seguiment constant de la seva evolució abans de confirmar els compromisos posteriors.
La participació d’Esteve en la FESA Cup de Goms dependrà de la seva evolució física després de la primera cursa a Bessans
Si la resposta física és favorable, el fondista podria participar també en la FESA Cup de Goms (Suïssa), prevista per al 5 i 6 de desembre. El programa inclou una cursa de 10 quilòmetres en estil lliure dissabte i una altra de la mateixa distància en clàssic diumenge. Amb tot, des de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) han remarcat que es prioritzarà una tornada progressiva a la competició i que la decisió definitiva sobre la participació en aquestes proves es prendrà els dies previs, en funció de les sensacions i de l’estat de recuperació de l’esquiador.
Pel que fa a Del Rio, iniciarà la temporada aquest dissabte amb una prova FIS d’esprint en clàssic a Beitostoelen (Noruega). Posteriorment, es desplaçarà a Ruka per participar en la primera cita de la Copa del Món, programada del 27 al 29 de novembre. La tricolor afrontarà tres proves: els 10 quilòmetres individuals en estil clàssic de divendres, l’esprint en clàssic de dissabte i els 20 quilòmetres amb sortida en massa en estil lliure de diumenge. D’aquesta manera, començarà el circuit mundial mentre Esteve continua avançant en el seu retorn progressiu a la competició.