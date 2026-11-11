El porter-jugador dels Països Baixos nega als darrers instants un triomf històric a la selecció de futbol sala (2-2)

La selecció de futbol sala ha sumat el primer punt de la ‘Main Round’ del Premundial després d’empatar a dos contra els Països Baixos, en un duel en què els tricolor s’han avançat dues vegades al marcador. Els andorrans s’han refet així de la derrota de divendres passat al Toni Martí (1-5) i han tornat a puntuar davant el combinat neerlandès, com ja van fer en l’anterior Preeuropeu, amb altres dos empats. Amb aquest resultat, el combinat continua tercer del grup 8 amb un punt, per darrere d’Holanda, líder amb cinc, i Sèrbia, segon amb quatre. Precisament, els serbis seran el darrer rival dels pirenaics, el pròxim 26 de febrer al Principat.
Reclamava Talin Puyalto fer un pas endavant respecte al duel de la setmana passada, i vaja si l’han fet, passant d’aquella primera part que marcava un 0-4 al marcador a fer-ho avui amb triomf per la mínima. Així, des del xiulet inicial s’han vist uns tricolor més combinatius que divendres passat, tot plegat en uns primers minuts en què ambdós porters han hagut d’aparèixer per anar posant fre a l’alta intensitat i verticalitat. L’han tingut amb Oriol Rodríguez, Roc Torres per partida doble i Adrià Blat, però cap de les seves ocasions les han pogut concretar abans d’arribar a l’equador del primer temps, quan els ‘oranje’ han posat la directa cercant fer mal al bloc baix pirenaic.
Ismaïl Ouaddouh i Ayoub Boukhari han estat els locals que més mal han fet, amb individualitats, mentre Stan van der Wal ha volgut aprofitar el físic per jugar d’esquenes. Ha estat aquest darrer qui ha tingut les més clares, com un mà a mà davant ‘Xavito’ que ha enviat directament fora quan restaven cinc minuts per la mitja part. En tot cas, les bones sensacions andorranes s’han mantingut. Sense errades i amb ocasions. I ha arribat així el premi del gol gràcies a Christian Regalo, llest per rematar al segon pal la passada d’un destacat Blat després d’una gran jugada per la dreta desfent-se del seu parell (17′ 02). Abans de cloure, van der Wal ha fet l’empat, però la diana ha estat fora de temps.
A la represa, només 12 segons ha necessitat Boukhari per signar una jugada de les seves, anant-se’n del defensor i fent, ara sí, la igualada (20′ 12). Tampoc ha trastocat el combinat andorrà, i Rodríguez ha replicat al cap d’un minut en rebre tot sol en profunditat i enviant la pilota a l’escaire del pal llarg de la porteria de Mobarak El Haouari (21′ 24). En l’acció posterior, el tanca de l’ENFAF Construccions Modernes s’ha topat amb el ferro. A partir d’aquí, els de l’espanyol Miguel Andrés han sortit amb tot, però el nerviosisme de veure’s per sota al marcador els ha passat factura.
‘Xavito’ també ho ha anat aturant tot, i els ‘tulipes’ no han sortit amb el porter-jugador fins a mancar poc més de dos minuts pel final. L’encarregat ha estat Saber Ben Khalou, i ha donat fruit, amb Boukhari tornant a fer la seva acció ‘marca de la casa’ per retornar la paritat al lluminós (38′ 15). Andorra ha replicat amb el joc de cinc i la darrera possessió, però l’empat a dos s’ha mantingut.