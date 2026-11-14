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  • Artem Pustovyi, sota cistella amb l'extricolor Giorgi Shermadini. | acb Photo / René Badana
Pol Forcada Quevedo
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Bàsquet - Lliga Endesa

El MoraBanc remunta fins a 10 punts de desavantatge, però acaba cedint davant el Tenerife en un final ajustat (84-90)

Els de Žan Tabak es posen per davant al darrer quart, però Marcelinho Huertas acaba decantant el matx amb un total d'11 punts en el darrer tram

El MoraBanc Andorra ha encaixat una nova derrota aquest dissabte al Pavelló Toni Martí després de caure davant La Laguna Tenerife (84-90), en un partit en què els tricolor han aconseguit capgirar 10 punts de desavantatge durant l’últim quart, però no han pogut completar la remuntada. Els de Žan Tabak han tornat a pagar la falta de continuïtat davant un rival que ha dominat bona part de l’enfrontament i que ha trobat en Marcelinho Huertas el seu principal referent en els moments decisius. El base brasiler, amb 21 punts, 11 dels quals en el darrer període, ha acabat inclinant la balança a favor dels canaris.

Els illencs han començat imposant el seu ritme i aprofitant les segones oportunitats sota cistella per obrir una primera escletxa (15-22). Tot i això, els pirenaics han reaccionat al segon periple, arribant a posar-se per davant amb una cistella de Wes Iwundu (29-28) abans que els visitants recuperessin la iniciativa per marxar al descans amb un 40-44. A la represa, dos triples de Kyle Guy han tornat a ampliar la diferència fins als 12 punts (42-54), mentre que Jaime Fernández ha contribuït a mantenir el domini tinerfeny des del perímetre. Amb tot, els pirenaics han aconseguit contenir els danys i arribar als últims 10 minuts amb opcions (60-68).

Ha estat aleshores quan el MoraBanc ha signat els seus millors minuts, amb James Akinjo i Lazar Mutic liderant una reacció que Artem Pustovyi ha culminat per situar el 73-72 a cinc minuts del final. Tanmateix, l’experiència de Huertas ha acabat sent determinant, especialment amb una acció de dos més un a falta de 45 segons que ha situat novament el Tenerife sis punts per davant. Els andorrans han intentat mantenir-se dins del partit fins a l’últim instant, però Guy ha sentenciat des del tir lliure el 84-90 definitiu. Una nova ensopegada per als de Tabak, els quals encadenen la segona derrota consecutiva després de la patida a la pista del Leyma Corunya i ja entren a places de descens.

Tabak evita parlar de la classificació per no afegir pressió i reclama menys pèrdues per fer front a tot un Tenerife

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