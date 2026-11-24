El MoraBanc Andorra no podrà comptar amb James Akinjo durant aproximadament quatre setmanes després de la lesió que va patir dissabte a la pista del Manresa. Les proves mèdiques practicades al jugador han confirmat una afectació de la sindesmosi del turmell, amb una lesió muscular associada, la qual l’obligarà a interrompre la seva activitat esportiva. El base nord-americà, qui es va fer mal en els últims instants del partit al Nou Congost, seguirà un tractament mèdic i la seva evolució determinarà quan podrà tornar a entrenar-se.
Val a dir que la seva absència suposa una baixa important per a Žan Tabak, ja que Akinjo s’ha consolidat com una de les principals referències ofensives del conjunt tricolor. Tant és així que encapçala la Lliga Endesa en assistències, amb una mitjana de 7,56 per partit, i és també el jugador que més minuts acumula a la competició, amb poc més de 29 per enfrontament. A aquestes xifres s’hi afegeixen els 12,8 punts que aporta de mitjana, una producció que el MoraBanc haurà de compensar durant les pròximes jornades.
La seva baixa deixa el MoraBanc sense el màxim assistent de la Lliga Endesa en un moment delicat per a la rotació exterior
La lesió arriba, a més, en un moment en què la direcció de joc ja estava condicionada pels problemes físics de Rafa Luz, qui tot just ha començat a recuperar el ritme competitiu. A aquesta situació s’hi suma el caràcter temporal de la vinculació de Rati Andronikashvili, renovat recentment per dos mesos més. Amb tot, l’aturada de la competició per les finestres internacionals reduirà el nombre de partits que es perdrà Akinjo, amb la visita al Reial Madrid del 6 de desembre com a pròxim compromís.
En aquest context, la baixa del base de California podria precipitar els moviments que la direcció esportiva estudia per reforçar la plantilla. Segons s’ha informat, el club tricolor valora incorporar un jugador exterior polivalent, amb capacitat anotadora i recursos per assumir diferents funcions en atac. Aquesta possibilitat guanya pes davant les limitacions actuals de la rotació i la necessitat de millorar els resultats d’un MoraBanc que continua a la zona de descens.