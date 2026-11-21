El MoraBanc Andorra ha encaixat una derrota a la pista del Kids&Us Manresa per 90-86 en un partit en què ha estat capaç de recuperar un desavantatge de 21 punts i situar-se per davant al marcador durant el tercer quart. El conjunt dirigit per Zan Tabak ha reaccionat després d’una primera meitat marcada per les imprecisions i ha mantingut les opcions de victòria fins als darrers instants. Tanmateix, les pèrdues de pilota i les segones oportunitats concedides als locals han impedit culminar la remuntada. Artem Pustovyi ha estat el jugador més destacat dels andorrans, amb 26 punts, sis rebots i 35 de valoració.
L’inici del partit ha estat complicat per als tricolor, els quals han recuperat Rafa Luz després dels seus problemes físics. Els locals han aprofitat les primeres pèrdues de pilota per obrir una diferència de nou punts (13-4), davant d’un MoraBanc que tenia dificultats per trobar continuïtat ofensiva. Cameron McGriff ha intentat reduir distàncies des de la línia de tres punts (13-9), però l’encert d’Hugo Benítez, Timmy Allen i JD Notae ha permès als de Diego Ocampo mantenir el control del marcador. Amb nou pilotes perdudes en només deu minuts, els andorrans han tancat el primer període amb un desavantatge de 14 punts (31-17).
El MoraBanc ha passat d’estar 21 punts per sota a situar-se per davant al tercer quart, però no ha pogut mantenir l’avantatge en el tram final
El segon quart ha mantingut inicialment la mateixa dinàmica, amb un Manresa que ha continuat aprofitant els errors visitants fins a situar la diferència màxima en 21 punts. En aquest escenari, Pustovyi ha començat a assumir protagonisme en el joc interior, mentre que l’equip ha millorat progressivament les seves prestacions ofensives. Dos triples de Kassius Robertson han contribuït a reduir distàncies i han donat pas a un parcial final d’1-9 que ha permès al MoraBanc acostar-se al marcador. D’aquesta manera, els de Tabak han arribat al descans amb un 50-39 que els mantenia amb possibilitats de disputar la victòria durant la segona meitat.
La reacció andorrana s’ha consolidat després del pas pels vestidors, amb una millora defensiva que ha permès reduir progressivament la diferència. Pustovyi ha continuat liderant l’atac, acompanyat per les aportacions d’Aaron Best i McGriff, fins a situar el marcador en 58-51. Els tricolor han mantingut la intensitat i han aconseguit empatar el partit (59-59), abans que Wes Iwundu anotés un triple que els ha posat per davant per primera vegada (60-61). Tot i haver completat la remuntada, un triple d’Eric Vila ha contribuït a la resposta del Manresa, qui ha arribat al darrer període amb quatre punts de marge (67-63).
Amb el partit obert, els darrers 10 minuts han estat marcats per la igualtat i les dificultats dels andorrans per completar la remuntada. Pustovyi s’ha mantingut com la principal referència ofensiva, però les pèrdues de pilota en moments determinants i les segones oportunitats dels locals han acabat condicionant les possibilitats del MoraBanc. A més, James Akinjo ha hagut d’abandonar la pista per lesió durant el tram final del duel. El Manresa ha gestionat els últims instants des de la línia de tirs lliures i ha assegurat la victòria per 90-86, malgrat l’esforç dels tricolor per revertir un partit que se’ls ha complicat des del primer quart.