El MoraBanc Andorra visita demà (19.30 hores) el Manresa al Nou Congost en un duel directe per la permanència que podria permetre als tricolor igualar el balanç de victòries del conjunt català. Els de Žan Tabak arriben al compromís en posicions de descens, davant un rival que ha aconseguit sortir de la zona baixa després d’encadenar dues victòries consecutives. En la roda de premsa prèvia, el tècnic croat ha advertit de la dificultat de jugar a Manresa i de la intensitat que espera trobar-se. «Tots els partits són complicats. Jo no els divideixo entre més o menys complicats perquè nosaltres busquem una victòria en cadascun d’ells», ha manifestat, insistint que l’equip ha completat una bona setmana d’entrenaments, però que necessita transformar aquesta feina en resultats.
En aquest sentit, ha reclamat més concentració des de l’inici dels partits i un rendiment constant durant els 40 minuts, després de mostrar el seu malestar per l’arrencada de l’equip en l’últim compromís davant el Tenerife. Tabak ha identificat el rebot, la defensa de les transicions i la reducció de les pèrdues com els principals aspectes que caldrà controlar davant els de Diego Ocampo. «Rebot, contraatac i limitar les pèrdues. És un equip que viu de la seva energia, que viu de cistelles fàcils i que, a més, ara també se sent millor en el seu atac estàtic», ha dit. Així mateix, ha reconegut que l’acumulació de derrotes està afectant la dinàmica del vestidor: «Cada una, aquí no puc mentir, pesa cada vegada més i cada vegada és més difícil aixecar l’equip i tornar a començar de zero».
«Cada derrota, aquí no puc mentir, pesa cada vegada més i cada vegada és més difícil aixecar l’equip i tornar a començar de zero» – Žan Tabak
Tot i la importància classificatòria del duel, l’entrenador ha insistit que prefereix centrar-se en el rendiment del conjunt i no en les posicions actuals de la lliga. «La classificació mana al final, no ara. Els calendaris són diferents i els equips passen per períodes diferents», ha defensat en la línia, recordant que l’objectiu és competir per la victòria en cada jornada. En aquest context, el de Split considera necessari evitar els errors que estan penalitzant els seus i impedir que el rival obtingui avantatges a partir de situacions fàcils. També ha valorat positivament la pròxima aturada de la competició, ja que permetrà treballar amb més profunditat determinats aspectes tàctics i facilitar la recuperació física dels jugadors que arrosseguen molèsties.
Un d’aquests casos és el de Rafa Luz, qui continua incorporant-se progressivament als entrenaments i la seva participació a Manresa es decidirà a última hora, en funció de la resposta física a les càrregues de treball. És per això que Tabak considera que l’aturada de la competició també serà important perquè el brasiler pugui recuperar el ritme necessari per tornar a competir amb normalitat. D’altra banda, el MoraBanc ha ampliat dos mesos més la vinculació de Rati Andronikashvili, de qui el míster ha valorat que ja coneix el funcionament del club i les exigències de l’equip, factor que considera positiu per afrontar les pròximes jornades.
Shannon Evans torna a l’ACB
Shannon Evans ha estat anunciat aquest divendres com a nou reforç del Burgos, conjunt amb el qual competirà a la Lliga Endesa i a l’EuroCup. El base nord-americà, amb passaport de Guinea, torna així al bàsquet espanyol després d’haver passat per diversos conjunts de l’ACB, entre els quals figuren el Reial Betis, el València, el Joventut i un darrer, el MoraBanc Andorra. Aquesta temporada, Evans havia militat al Promitheas Patras grec, on ha registrat unes mitjanes de 12 punts, 2,8 rebots i 4,3 assistències per partit.