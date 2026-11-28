El MoraBanc Andorra ha anunciat la incorporació de Ronaldo Segu fins a final de temporada. El base estatunidenc amb passaport haitià, de 27 anys i 1,83 metres d’alçada, arriba procedent de l’SK Slavia Praga amb l’objectiu de reforçar la ‘tocada’ direcció de joc del conjunt tricolor. El club aposta així per un jugador de perfil ofensiu, amb capacitat per imprimir velocitat al joc i generar oportunitats per als seus companys.
Nascut a Orlando (Florida), Segu es va formar a la Universitat de Buffalo, on va tancar la seva etapa universitària amb una mitjana de 14,9 punts i 5,1 assistències per partit. La seva trajectòria europea va començar al Psychiko grec i va continuar al Borac Čačak, abans d’incorporar-se al Bamberg alemany, on va ser el segon màxim assistent de la lliga la temporada 2024/25. Posteriorment, va passar pel Maccabi Ramat Gan i l’Iraklis grec, fins a arribar enguany a l’Slavia Praga, amb qui ha disputat la Basketball Champions League.
El director esportiu del MoraBanc, Jordi Ardèvol, ha destacat especialment les possibilitats que ofereix el nou fitxatge en atac. «És un base creatiu que ens pot ajudar a jugar més ràpid, a tenir més possessions i a fer circular millor la pilota. El seu estil ens donarà més opcions per generar joc en atac», ha assenyalat. Així mateix, ha remarcat la seva aportació defensiva: «En defensa, volem aprofitar el seu físic per pressionar la pilota i trencar el ritme del rival».