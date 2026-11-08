El MoraBanc cau sobre la botzina davant el Leyma Coruña malgrat establir un nou rècord de triples a l’ACB

El MoraBanc Andorra ha caigut aquest diumenge a la pista del Leyma Coruña (103-100) després d’un triple de Pacheco sobre la botzina, en un partit en què els tricolors han establert un nou rècord del club a la Lliga Endesa amb 20 triples anotats de 36 intents. Els de Zan Tabak, que han arribat a igualar el marcador en els darrers segons, han vist com un rebot ofensiu dels gallecs en l’última possessió els deixava sense la primera victòria a domicili. Les 18 pèrdues de pilota també han condicionat un duel que s’ha mantingut obert fins al final.
El conjunt andorrà ha començat amb encert des del perímetre, especialment gràcies a Best, que ha anotat tres triples durant els primers minuts. Iwundu, el jugador més destacat dels tricolors amb 26 de valoració, i McGriff també han contribuït a construir un primer avantatge que ha obligat els locals a demanar temps mort. Tot i la reacció del Leyma, liderada per Jorgensen i Silins, el MoraBanc ha mantingut la iniciativa durant el primer quart, que ha tancat Mutic amb cinc punts per situar el 21-29.
La situació ha canviat a l’inici del segon període, quan els gallecs han signat un parcial de 8-0 que ha igualat el marcador. Les pèrdues de pilota i la manca de fluïdesa ofensiva han complicat el joc dels andorrans, que han vist com el Leyma recuperava terreny. Tabak ha intentat frenar la reacció local i el seu equip ha tornat a trobar punts amb Pustovyi sota la cistella i amb Best i McGriff des de la línia de tres. Amb tot, els locals han arribat al descans amb un avantatge de tres punts (51-48).
A la represa, el partit ha continuat amb un intercanvi constant de cistelles. Verge ha assumit protagonisme en l’atac gallec, mentre que Pustovyi ha hagut de gestionar els problemes de faltes personals. Les dificultats dels tricolors per assegurar el rebot han permès segones oportunitats al Leyma, però l’encert exterior ha mantingut el MoraBanc dins del partit. Iwundu i Akinjo han contribuït a recuperar momentàniament l’avantatge, tot i que els locals han tancat el tercer quart un punt per davant (75-74).
L’últim període ha començat amb un 2+1 de Pustovyi que ha tornat a situar els andorrans al capdavant. Robertson ha sumat des del perímetre, però Verge i Jorgensen han permès als gallecs obrir una petita diferència. Dos triples consecutius d’Iwundu han restablert l’empat (89-89) quan faltaven cinc minuts, en un tram final que el MoraBanc ha hagut d’afrontar sense McGriff ni Pustovyi, tots dos eliminats per faltes personals.
Amb el marcador en 100-97, Akinjo ha anotat un triple que ha igualat novament el partit, deixant l’última possessió en mans del Leyma Coruña. Jorgensen ha fallat el seu llançament, però Pacheco ha capturat el rebot ofensiu i ha convertit un triple sobre la botzina que ha establert el definitiu 103-100. D’aquesta manera, el MoraBanc ha marxat del Coliseum sense poder estrenar el caseller de victòries a domicili, malgrat els 20 triples anotats, un nou registre històric del club a la competició.