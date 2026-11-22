Xavier Cornella no ha pogut completar la primera mànega de l’eslàlom de la Copa del Món disputada aquest diumenge a Gurgl (Àustria), després d’enforquillar en un dels trams del recorregut. L’esquiador andorrà, qui competia amb el dorsal 67, havia començat la baixada amb un registre que el situava en 49a posició al primer intermedi, però una errada en superar un dels canvis de terreny l’ha deixat fora de la competició. La dificultat del traçat ha condicionat aquesta segona cita del circuit mundial.
Cornella ha iniciat el recorregut amb un esquí que li ha permès marcar un temps de 0,74 segons respecte de la referència al primer parcial. Tanmateix, després de superar un canvi de terreny, l’andorrà ha quedat lleugerament a l’interior de la traçada i ha acabat enforquillant en el següent, fet que li ha impedit continuar la baixada. «El dia era difícil, sí, amb la visibilitat complicada, però trobo que havia enfocat bé la cursa. Estava fent una bona baixada, arriscant, i la llàstima és que en eslàlom a la mínima te’n vas fora. Ara, a seguir sumant, a seguir aprenent i intentar a la pròxima continuar amb la mateixa mentalitat i fins a baix», ha explicat.
Després de la prova de Gurgl, Cornella continuarà el calendari competitiu a Finlàndia, on disputarà les dues curses d’eslàlom de la Copa d’Europa de Suomu, programades per al dimecres 25 i el dijous 26 de novembre. La competició masculina de la Copa del Món farà una aturada, mentre que el circuit femení continuarà el pròxim cap de setmana a Killington, als Estats Units. En aquest context, diversos esquiadors presents a la cita austríaca es desplaçaran directament a Finlàndia per participar en les proves continentals.
Etna Pou tampoc completa la segona Copa d’Europa de Levi
Etna Pou ha quedat eliminada aquest diumenge en la segona prova de la Copa d’Europa d’eslàlom disputada a Levi (Finlàndia), després de no poder completar la primera mànega. L’esquiadora andorrana, qui sortia amb el dorsal 68, no ha aconseguit finalitzar el recorregut en una nova jornada del circuit continental. El resultat arriba després que dissabte es quedés a només una posició d’accedir a la segona mànega, quan va acabar 61a en una competició en què únicament les 60 primeres classificades obtenien el passi a la baixada següent.