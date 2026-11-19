L’Inter Club d’Escaldes acaba d’anunciar la incorporació de Carles Puyol com a nou director de relacions i futbol internacional de l’entitat. L’exfutbolista del Barça, campió del món amb la selecció espanyola, assumeix el càrrec amb l’objectiu de contribuir al creixement del conjunt escaldenc i impulsar-ne la projecció més enllà de les fronteres del Principat.
En aquest sentit, l’entitat considera que l’arribada de Puyol ha de permetre consolidar els avenços assolits durant els darrers anys i continuar reforçant la seva presència en l’àmbit internacional. Doncs bé, el nou director assumirà funcions vinculades a les relacions institucionals i al futbol internacional, amb la voluntat d’acompanyar el desenvolupament del club tant dins com fora dels terrenys de joc. Així, l’Inter busca donar continuïtat a la seva trajectòria esportiva i aprofitar l’experiència de l’exjugador per continuar ampliant els seus horitzons.
Pel que fa a aquest nou repte professional, l’excentral de la Pobla de Segur ha valorat positivament la trajectòria recent del conjunt negre-i-blau i ha destacat la importància de mantenir l’ambició per continuar progressant. «Vull felicitar el club per tot el que ha aconseguit fins ara. Guanyar sempre és difícil, però mantenir-se al màxim nivell encara ho és més. El repte és continuar treballant amb la mateixa ambició i motivació per continuar creixent i assolint nous objectius», ha manifestat en les seves primeres declaracions.