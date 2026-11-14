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  • Mijares, avui a Levi. | Christophe Pallot / Agence Zoom
Pol Forcada Quevedo
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Esquí alpí

Carla Mijares queda fora a la primera mànega de la Copa del Món de Levi i ja pensa en la pròxima cita, la de Gurgl

L'esquiadora andorrana millora posicions abans d'enforquillar-se al mur mentre Xavier Cornella debutarà aquest diumenge al circuit mundial

Carla Mijares no ha pogut completar la primera mànega de l’eslàlom de Levi (Finlàndia), en la prova inaugural de la Copa del Món de l’especialitat. L’andorrana, qui sortia amb el dorsal 62, ha començat amb la intenció de marcar un ritme elevat i, tot i passar pel primer sector en la 62a posició (+0,88), ha aconseguit recuperar terreny fins a situar-se 55a en el segon parcial (+1,43). Tanmateix, una errada en un tram complicat del recorregut li ha fet perdre confiança i ha acabat enforquillant-se al mur, quedant eliminada.

«M’he enforquillat a la doble del mur. No trobo que hagi sortit malament», ha mencionat Mijares després de la prova. En aquest sentit, la tricolor ha reconegut que una primera errada li ha fet perdre part del ritme, en unes condicions de neu cada vegada més exigents. «He perdut una mica el ritme, una mica la confiança», ha assenyalat en aquesta línia, detallant que la superfície s’havia anat polint i que resultava especialment complicat mantenir una bona adherència sobre els esquís.

«[Sobre Mijares] Està en el nivell, està esquiant bé. Hem de seguir treballant, s’ha de buscar una altra oportunitat» – Pol Carreras

Malgrat el resultat, el responsable de l’equip nacional femení d’eslàlom de la FAE, Pol Carreras, ha valorat positivament el nivell que està mostrant Mijares. Així, ha recordat que l’esquiadora venia de completar entrenaments molt competitius al costat de rivals situades entre les cinc i les 10 millors del món, a les quals fins i tot havia superat en algunes sessions. «Està en el nivell, està esquiant bé. Hem de seguir treballant, s’ha de buscar una altra oportunitat», ha remarcat Carreras, convençut que els resultats acabaran arribant. La pròxima oportunitat serà el 21 de novembre a Gurgl (Àustria).

D’altra banda, Xavier Cornella debutarà aquest diumenge, també a Levi, on competirà amb el dorsal 77 entre els 86 participants previstos. El pirenaic afronta la seva primera experiència al circuit mundial després d’una pretemporada que li ha deixat bones sensacions i en una pista que ja coneix de les curses FIS i de Copa d’Europa: «He de gaudir la baixada, fer un bon esquí i intentar fer un bon resultat». La primera mànega començarà a les 10.00 hores i la segona està prevista per a les 13.00 hores, en horari andorrà.

Mijares buscarà consolidar-se al top30 de la Copa del Món en una temporada que marcarà el debut de Cornella

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