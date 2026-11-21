Carla Mijares s’ha quedat a només 25 centèsimes d’accedir a la segona mànega de la Copa del Món d’eslàlom disputada aquest dissabte a Gurgl (Àustria). L’esquiadora andorrana ha finalitzat en 35a posició amb un temps de 54,15 segons, a 2,45 del millor registre, després d’una baixada en què ha combinat trams de bon esquí amb una errada que li ha impedit situar-se entre les 30 primeres classificades. La txeca Martina Dubovska ha marcat el tall per accedir a la segona mànega amb un crono de 53,90 segons.
Amb el dorsal 55, Mijares ha començat la baixada amb el 37è millor temps en el primer parcial, a 54 centèsimes de la referència, però ha aconseguit recuperar posicions gràcies a un bon sector central que l’ha situat provisionalment 24a. Tot i això, una errada a la doble d’entrada al pla li ha fet perdre temps i retrocedir fins a la 32a posició en el tercer intermedi, abans de travessar la línia d’arribada amb el 35è registre. «Tinc una mica de sentiment agredolç perquè em veig que estic a dins per nivell, però aquests errors, aquesta falta de consistència em fa quedar-me fora d’aquest top 30 per 0,20», ha expressat l’esquiadora.
En la mateixa línia, el responsable de l’equip nacional d’eslàlom femení, Pol Carreras, ha lamentat l’oportunitat perduda, però ha destacat el nivell mostrat per l’esquiadora: «És una llàstima perquè ens quedem a vint centèsimes, i és una pilota al pal. Però carreguem la motxilla de confiança. A la part del mig fa un esquí molt bo, però a la doble d’entrada al pla falla i es deixa un segon a aquesta secció». La pròxima oportunitat per a Mijares arribarà el 29 de novembre a Killington, als Estats Units, on disputarà la tercera cita de la Copa del Món. La primera mànega està programada a les 16.30 hores i la segona a les 19.30 hores, en horari andorrà.
Cornella afronta diumenge la prova masculina
Xavier Cornella disputarà diumenge l’eslàlom masculí de la Copa del Món de Gurgl, en la que serà la seva segona participació de la temporada en aquesta competició després de l’estrena a Levi. L’andorrà arriba a la cita austríaca després de completar tres jornades d’entrenament al mateix escenari de la cursa, en unes condicions que considera favorables per continuar progressant. «Hem entrenat aquí tres dies amb molt bones condicions i amb els millors equips del món», ha explicat l’esquiador, qui assegura trobar-se «esquiant bé». En aquest sentit, ha remarcat que la intenció és «continuar amb la mateixa línia que a Levi, baixar amb confiança, atacar el traçat i no deixar-se res», alhora que ha insistit que «la feina està feta i toca donar-ho tot». La primera mànega començarà a les 10.30 hores, mentre que la segona està prevista per a les 13.30 hores.