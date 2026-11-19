Jordina Caminal i Cande Moreno encaren la recta final de la preparació abans de les primeres competicions de velocitat de la temporada, amb la mirada posada en la Copa del Món de St. Moritz del 18 i 19 de desembre. Les dues esquiadores de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) tenen previst participar prèviament en les proves de la Copa d’Europa de la mateixa estació suïssa, amb els descensos programats per als dies 9 i 10 i el supergegant de l’11. Tanmateix, la presència de Moreno en aquestes curses encara està pendent de confirmació, ja que l’equip tècnic haurà de decidir si competeix o participa com a obridora en funció de la seva evolució física i esportiva.
En aquest sentit, el responsable de l’equip nacional polivalent, ‘Xoque’ Bellsolà, ha valorat positivament la progressió de Moreno després de les darreres sessions d’entrenament a Sölden. «La Cande està molt bé», ha afirmat, destacant la importància del treball acumulat durant la darrera setmana a l’estació austríaca. «Sense aquesta setmana passada que hem estat a Sölden entrenant, era impossible arribar a St. Moritz», ha reconegut. Així mateix, Bellsolà ha insistit que encara caldrà valorar el rendiment de l’esquiadora abans de confirmar la seva presència a la màxima competició internacional: «Correrem o obrirem primer a la Copa d’Europa de St. Moritz, i a partir d’aquí mirarem si anem a la Copa del Món de St. Moritz».
«La Cande està molt bé. Sense aquesta setmana passada que hem estat a Sölden entrenant, era impossible arribar a St. Moritz» – ‘Xoque’ Bellsolà
Pel que fa a la preparació, Caminal i Moreno han completat diverses jornades d’entrenament a Sölden, amb sessions de supergegant, descens i gegant, abans de tornar a Andorra per continuar el treball físic fins al 24 de novembre. Aquell dia, les integrants de l’equip nacional viatjaran a Zinal per reprendre els entrenaments sobre neu, amb sessions de gegant previstes per a totes quatre. Posteriorment, el 29 de novembre, Caminal i Moreno es desplaçaran a St. Moritz, on entrenaran descens els dies 30 de novembre i 1 de desembre, i supergegant els dies 2 i 3, amb l’objectiu d’arribar en les millors condicions possibles a les primeres curses de velocitat.
D’altra banda, Íria Medina i Clàudia Garcia iniciaran el seu calendari continental amb els dos gegants de la Copa d’Europa de Zinal, previstos per al 30 de novembre i l’1 de desembre. Medina, qui ja va debutar aquesta temporada a la Copa del Món de Sölden a finals d’octubre, ha combinat les sessions amb l’equip andorrà amb entrenaments a Kaunertal al costat del conjunt alemany. Després de les proves de Zinal, totes dues esquiadores continuaran la preparació a Mayrhofen, on disputaran un nou gegant de Copa d’Europa el 5 de desembre. Finalment, Medina també s’afegirà a Caminal i Moreno a St. Moritz per participar en les proves continentals de velocitat.