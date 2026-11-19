L’Executiu no està buscant nous inversors per desencallar el projecte Icònic, previst a les antigues instal·lacions de Sud Ràdio, al port d’Envalira, ni té intenció d’assumir aquesta responsabilitat. Així ho ha assegurat aquest dijous la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la sessió de control al Consell General, en resposta a una pregunta urgent del president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé. «Govern no està buscant inversors ni assumirà cap paper en aquesta cerca», ha afirmat la mandatària, confirmant que l’Executiu continua estudiant una petició per ampliar 10 anys el termini de la concessió i que preveu pronunciar-s’hi al respecte pròximament.
En aquest sentit, Bonell ha comentat que la societat concessionària ha presentat diverses sol·licituds per intentar donar continuïtat al projecte, entre les quals figura l’ampliació de la concessió dels 40 als 50 anys, així com una autorització administrativa per redistribuir el capital social. En afegit, Govern ha rebut un informe jurídic sobre les activitats que es volen desenvolupar a les instal·lacions i ha requerit informació complementària en dues ocasions. Amb això, Bonell ha assegurat que la resolució s’està acabant de redactar, però ha evitat avançar-ne el contingut perquè encara no ha passat pel Consell de Ministres.
Pel que fa als motius que han impedit materialitzar la iniciativa, la titular de la cartera d’Espots ha recordat que el contracte es va signar el 2018, però que diverses complicacions judicials i administratives van retardar-ne el desenvolupament. Segons ha detallat, no va ser fins al 2023 que la concessionària va poder disposar de les claus de l’edifici i es va formalitzar un conveni per millorar-ne els accessos. Així mateix, ha assenyalat que l’encariment dels costos de construcció ha alterat les previsions econòmiques inicials i ha obligat els promotors a buscar nous inversors i més temps per executar el centre de recuperació medicoesportiva en alçada.
Escalé, però, ha qüestionat que, una dècada després de l’impuls inicial del projecte, la infraestructura continuï sense desenvolupar-se malgrat els recursos públics compromesos. Així, el candidat a cap de Govern ha recordat que segons les xifres exposades durant el debat, l’Executiu ja ha destinat 1,5 milions d’euros al vial d’accés i manté compromesos 400.000 euros més per a actuacions de retirada de maquinària i sanejament de la zona. Davant d’aquesta situació, ha reclamat una planificació concreta per donar utilitat a les instal·lacions i ha insistit que «Govern no pot eludir la seva responsabilitat».
Per la seva banda, l’actual cap de l’Executiu, Xavier Espot, ha defensat que tant l’Administració com el Comú d’Encamp ja han complert els compromisos adquirits i que ara correspon a la concessionària impulsar el projecte. «Ara, a qui toca honorar els seus compromisos és a l’empresa concessionària», ha dit, advertint que qualsevol modificació haurà de respectar estrictament la legalitat, encara que això pugui comprometre la iniciativa. Espot també ha reconegut que, si hagués depès d’ell, hauria plantejat la concessió en uns termes diferents i hauria estat menys generós amb les inversions públiques compromeses inicialment.
Finalment, Bonell ha desvinculat la reunió recent de Govern amb representants del fons qatarià JTA International Investment Holding de les peticions presentades per la concessionària d’Icònic. La ministra ha esmentat que la trobada responia a l’interès de l’empresari per explorar possibles inversions a Andorra, especialment vinculades als clubs de futbol del país. Durant el debat, la consellera socialdemòcrata Susanna Vela també s’ha interessat per la recuperació de la memòria històrica de Sud Ràdio. Bonell ha reconegut que, en aquest àmbit, el Ministeri de Cultura únicament ha pogut veure unes representacions gràfiques presentades fa aproximadament dos anys, sense que el projecte hagi avançat posteriorment.