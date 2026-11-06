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  • L'investigador Hibai López-González protagonitzarà una sessió centrada en els perills de l'especulació digital. | H.L.G.
Alex Montero Carrer

Hibai López-González: «Cal posar el focus en què tot l’entramat industrial està dissenyat per fomentar l’addicció»

En el marc del ‘5è Cicle de sensibilització, prevenció i reducció de riscos’, organitzat per Projecte Vida i el Comú d’Andorra la Vella, l’investigador Hibai López-González protagonitzarà una sessió centrada en els perills de l’especulació digital. L’expert planteja un canvi de perspectiva en el debat tradicional: cal deixar de culpar l’usuari sota l’etiqueta comercial del «joc responsable» i abordar la ludopatia juvenil com un problema de salut pública. En aquesta entrevista amb El Periòdic, López-González fa una reflexió sobre com la indústria aconsegueix dissenyar tot un entramat digital de manera estratègica per fomentar el consum compulsiu.

Hibai López-González

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Presidenta i secretari del COPA
Hibai López-González
Investigador especialitzat en jocs d’atzar, apostes esportives i conductes de risc en entorns digitals
David Otero
Cantant, guitarrista i compositor

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