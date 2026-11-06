Hibai López-González: «Cal posar el focus en què tot l’entramat industrial està dissenyat per fomentar l’addicció»

En el marc del ‘5è Cicle de sensibilització, prevenció i reducció de riscos’, organitzat per Projecte Vida i el Comú d’Andorra la Vella, l’investigador Hibai López-González protagonitzarà una sessió centrada en els perills de l’especulació digital. L’expert planteja un canvi de perspectiva en el debat tradicional: cal deixar de culpar l’usuari sota l’etiqueta comercial del «joc responsable» i abordar la ludopatia juvenil com un problema de salut pública. En aquesta entrevista amb El Periòdic, López-González fa una reflexió sobre com la indústria aconsegueix dissenyar tot un entramat digital de manera estratègica per fomentar el consum compulsiu.