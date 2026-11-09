El Saló del Videojoc permetrà provar el ‘GTA VI’ un dia després del llançament, amb un control «estricte» de l’edat

La 16a edició del Saló del Videojoc d’Andorra permetrà als assistents provar el ‘GTA VI’ només un dia després del seu llançament oficial, una oportunitat que es perfila com un dels principals atractius de la cita d’enguany. L’esdeveniment, que se celebrarà del 20 al 22 de novembre amb entrada gratuïta, ampliarà les zones de joc i les activitats disponibles per al públic. Els organitzadors han reconegut que la presència d’un dels videojocs més esperats dels darrers anys podria incrementar notablement l’interès dels aficionats, tot i que han aclarit que la coincidència entre la sortida del títol i les dates del saló no havia estat planificada.
La possibilitat de jugar al ‘GTA VI’ estarà condicionada, però, al compliment estricte de les restriccions d’edat. El president d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha advertit que només hi podran accedir els majors de 18 anys, d’acord amb la classificació del videojoc. «Aquí sí que vull destacar, per evitar després malentesos, que serem molt estrictes amb l’edat. És un joc per a majors de 18 anys i, per tant, serem estrictes amb això», ha remarcat. A més, davant la possibilitat que es generin llargues cues per provar-lo, l’organització establirà torns de durada limitada per facilitar la rotació dels participants i permetre que el màxim nombre possible de persones pugui accedir a aquesta experiència.
L’organització establirà torns de durada limitada per facilitar la rotació dels participants i permetre que el màxim nombre possible de persones pugui accedir a aquesta experiència
Més enllà de les novetats vinculades als videojocs, el saló reforçarà enguany el seu vessant educatiu i tecnològic amb la incorporació de nous col·laboradors. Entre les propostes anunciades destaca la presentació d’un videojoc centrat en la prevenció de riscos, desenvolupat amb la participació d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), així com la continuïtat de la col·laboració amb la Universitat d’Andorra. Aquestes iniciatives busquen ampliar l’abast de l’esdeveniment i mostrar les possibilitats que ofereix el sector més enllà de l’entreteniment, especialment en àmbits relacionats amb la formació, la innovació i les aplicacions pràctiques de la tecnologia.
El programa també inclourà tallers de creació de vinyetes i de disseny de jocs de cartes de la mà de Frikiing Days, amb l’objectiu d’apropar als participants altres formes de creativitat vinculades a l’univers dels videojocs. En aquest sentit, el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, ha destacat la importància d’aprofitar esdeveniments d’aquestes característiques per introduir continguts formatius entre els més joves. Els organitzadors comparteixen aquesta voluntat de mantenir el saló com un espai d’oci familiar, però també com una oportunitat per despertar l’interès per les noves tecnologies, el disseny i l’aprenentatge.
Pel que fa a l’assistència, Nadal ha situat al voltant dels 6.000 visitants la xifra de referència, tot i que ha assegurat que l’organització no s’ha marcat cap objectiu concret de participació. «No ho sabem, tampoc ens preocupa massa la quantitat de gent, nosaltres volem que la gent que vingui que s’ho passi bé», ha afirmat el president d’Andorra Telecom, insistint que la prioritat és garantir una experiència satisfactòria i preservar el caràcter familiar de la cita. Malgrat aquesta prudència, la possibilitat de provar el ‘GTA VI’ tot just després del seu llançament podria afavorir una afluència superior a l’habitual.