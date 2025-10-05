L’Andorra Economic Forum celebra la seva tercera edició amb noves temàtiques i gairebé mil asistents

Aquest cap de setmana s’ha celebrat la tercera edició de l’Andorra Economic Forum AEF, una trobada internacional sobre economia i empresa que ha aplegat al Centre de Congressos gairebé mil assistents, vinguts majoritàriament des de l’estranger. Organitzada per les empreses andorranes Abast i Racks, especialitzades en l’assessorament fiscal i la consultoria d’intel·ligència artificial respectivament, es tracta de la tercera edició d’un esdeveniment ja consolidat al país i que ha deixat un impacte econòmic directe superior als 500.000 euros , sent l’hoteleria i la restauració els sectors més beneficiats.
L’edició d’enguany ha aplegat referents internacionals en l’àmbit econòmic, com els professors Miguel Anxo Bastos i Maria Blanco, així com referents en l’emprenedoria i l’empresa. En aquest sentit, el programa també ha comptat amb xerrades de Marcos de Quinto, exvicepresident mundial de The Coca-Cola Company, l’empresària catalana Marta Marcilla, pionera al sector immobiliari a Estats Units i el Carib, i Sergi Benet, cofundador de la start-up d’ulleres de sol Meller, que recentment ha venut la major part del seu capital per 40 milions d’euros.
“És un plaer per nosaltres poder portar al país referents internacionals com els que hem pogut gaudir en aquesta tercera edició. El contingut de les xerrades està plantejat perquè els assistents puguin extreure informació d’alt valor, tant per l’experiència professional dels ponents com per la seva visió sobre les tendències actuals”, explica Helena de Torres, coordinadora de l’esdeveniment.
Enguany, l’organització ha apostat per ampliar les temàtiques habituals de l’esdeveniment, que són l’economia i l’emprenedoria, incloent-hi també la intel·ligència artificial, l’energia nuclear, les finances personals i la geopolítica. A més, es tracta de l’edició més femenina de totes les celebrades fins ara, tant per la quantitat de dones ponents com per les assistents, que han representat més d’un terç del total de participants de la trobada.
A més del contingut de les xerrades, debats i taules rodones, un tret diferencial d’aquest esdeveniment és l’aposta pel networking entre els assistents. El programa, pensat per fomentar les connexions personals i empresarials, també ha comptat amb tres pauses pel networking, en les quals els centenars d’assistents han pogut socialitzar i conèixer altres participants amb perfils similars.
L’esdeveniment, inaugurat pel cònsol major d’Andorra la Vella, ha comptat amb el suport d’empreses nacionals com Morabanc, que ha estat el principal patrocinador, i patrocinadors com l’empresa de solucions tecnològiques Cluster Videologic, la immobiliària Andorra Sotheby’s i Propifi Bonds.
L’Andorra Economic Forum AEF, que té voluntat de continuar creixent al país, se celebra només uns mesos després del Madrid Economic Forum, organitzat per les mateixes empreses i que va reunir al Palacio Vistalgre Madrid més de 7.500 persones el passat mes de juny. La segona edició d’aquest esdeveniment, que ja ha anunciat els primers ponents, se celebrarà el dissabte 14 de març al mateix recinte de Madrid.