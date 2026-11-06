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  • Anna Babot i Edu Carrera, durant l'entrevista. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo

Anna Babot i Edu Carrera: «No tot inicia ni acaba en l’alta competició. Volem arribar als que només volen fer esport»

La constitució del Comitè Paralímpic Andorrà (COPA) marca l’inici d’una nova etapa per a l’esport adaptat al Principat, però també posa sobre la taula les mancances que han condicionat el seu desenvolupament durant els darrers anys. La presidenta de l’entitat, Anna Babot, i el secretari, Edu Carrera, reconeixen que s’han deixat escapar oportunitats internacionals per no disposar d’una estructura pròpia i defensen la necessitat de reforçar el suport a les persones amb discapacitat. En una entrevista amb El Periòdic, ambdós expliquen els motius que han impulsat la creació de l’ens, el paper que han de tenir les institucions i les federacions i la voluntat d’anar més enllà de l’alta competició.

Anna Babot i Edu Carrera

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Altres protagonistes
Anna Babot i Edu Carrera
Presidenta i secretari del COPA
Hibai López-González
Investigador especialitzat en jocs d’atzar, apostes esportives i conductes de risc en entorns digitals
David Otero
Cantant, guitarrista i compositor

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