Anna Babot i Edu Carrera: «No tot inicia ni acaba en l’alta competició. Volem arribar als que només volen fer esport»

La constitució del Comitè Paralímpic Andorrà (COPA) marca l’inici d’una nova etapa per a l’esport adaptat al Principat, però també posa sobre la taula les mancances que han condicionat el seu desenvolupament durant els darrers anys. La presidenta de l’entitat, Anna Babot, i el secretari, Edu Carrera, reconeixen que s’han deixat escapar oportunitats internacionals per no disposar d’una estructura pròpia i defensen la necessitat de reforçar el suport a les persones amb discapacitat. En una entrevista amb El Periòdic, ambdós expliquen els motius que han impulsat la creació de l’ens, el paper que han de tenir les institucions i les federacions i la voluntat d’anar més enllà de l’alta competició.