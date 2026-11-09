L’educació financera arribarà aquest curs als sistemes educatius amb cinc tallers sobre estalvi, crèdit i inversions

Govern preveu introduir progressivament l’educació financera als centres escolars del país durant el curs 2026-2027, amb una proposta que arribarà tant a l’Escola Andorrana com als sistemes educatius francès i espanyol. La iniciativa inclourà cinc tallers pràctics sobre la gestió dels diners, l’estalvi, l’endeutament i les inversions, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin coneixements aplicables a la seva vida quotidiana. Així ho ha detallat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, en una resposta escrita a les preguntes de la presidenta suplent del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador.
Pel que fa a l’Escola Andorrana, el ministeri ja ha definit un marc d’educació financera que estableix els aprenentatges que han d’assolir els estudiants des de primera ensenyança fins al batxillerat. A més, s’ha preparat una guia específica per a segona ensenyança amb 26 activitats pràctiques que es podran incorporar a assignatures com matemàtiques, ciències humanes i socials, tecnologia o llengües. Els materials corresponents a primera ensenyança i batxillerat encara s’estan elaborant, amb la previsió que quedin enllestits durant aquest novembre. D’aquesta manera, els continguts financers s’introduiran de manera transversal en diferents etapes i àrees del currículum.
Els continguts abordaran des de l’elaboració de pressupostos personals fins al funcionament dels bancs, els interessos, el crèdit i els riscos del sobreendeutament
Paral·lelament, l’Executiu treballa amb l’Institut d’Estudis Financers (IEF) en un programa de cinc tallers complementaris que s’oferiran als centres dels tres sistemes educatius. Inicialment, la proposta s’adreçarà als alumnes de quart de segona ensenyança o nivells equivalents, els quals rebran tres sessions, i als de primer de batxillerat, que en faran dues més. El calendari preveu formar durant els mesos de novembre i desembre els professionals voluntaris encarregats d’impartir els tallers, mentre que les dates de les activitats es pactaran amb cadascun dels centres participants en funció de la seva disponibilitat i organització.
Els continguts abordaran des de l’elaboració de pressupostos personals fins al funcionament dels bancs, els interessos, el crèdit i els riscos del sobreendeutament. A més, s’hi treballaran les inversions i la relació entre rendibilitat i risc, la fiscalitat, les assegurances i l’emprenedoria. La formació incorporarà qüestions especialment vinculades als hàbits dels joves, com els pagaments digitals, la prevenció de fraus, la influència de la publicitat i les xarxes socials en les decisions de consum o les despeses associades a l’habitatge. Segons han exposat, les activitats prioritzaran l’aplicació pràctica dels coneixements mitjançant exercicis per comparar alternatives, interpretar informació i prendre decisions econòmiques.
Els tallers aniran a càrrec de professionals voluntaris que hauran rebut formació prèvia i s’impartiran sempre amb la presència del docent responsable del grup
Els cinc tallers s’han dissenyat per tractar situacions econòmiques diferents i complementàries. ‘Administrant els teus diners’ se centrarà en la gestió dels ingressos i les despeses, mentre que ‘Endeutar-se? Amb seny!’ abordarà l’ús responsable del crèdit. ‘Inversió intel·ligent i sostenible’ introduirà els conceptes bàsics de l’estalvi i la inversió, i ‘Finances per a la vida’ treballarà la planificació econòmica en diferents etapes personals. Finalment, ‘N’estàs segur’ explicarà el funcionament de les assegurances i la seva utilitat davant de possibles imprevistos.
Per desenvolupar el projecte, el ministeri ha comptat amb professionals del Col·legi d’Economistes, el Fons de Reserva de Jubilació, l’Autoritat Financera Andorrana i Andorran Banking, així com amb especialistes dels àmbits de l’auditoria i la docència. També s’està promovent la participació de les entitats bancàries del Principat. Els tallers aniran a càrrec de professionals voluntaris que hauran rebut formació prèvia i s’impartiran sempre amb la presència del docent responsable del grup. El programa tindrà caràcter complementari i es coordinarà amb els responsables dels diferents sistemes educatius per adaptar-lo als currículums i al funcionament de cada centre.