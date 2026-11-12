França juga les seves cartes per seduir els futurs universitaris andorrans en una nova edició del Saló dels Estudis

El cinquè Saló dels Estudis a França ha reunit aquest dijous 23 institucions i centres d’ensenyament superior gals amb l’objectiu d’apropar la seva oferta acadèmica als més de 800 alumnes dels diferents sistemes educatius d’Andorra que es preveu que passin per l’esdeveniment. El ministre d’Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha destacat el dinamisme de les relacions acadèmiques entre els dos països i ha reconegut la necessitat de recuperar el pes de França com a destinació universitària. «Ens agradaria que hi hagués més equilibri en relació amb els que van a estudiar a altres destinacions, que França pogués pesar més, com havia sigut tradicionalment», ha afirmat, recordant que la balança «s’ha anat descentrant una mica cap al sud».
En aquesta mateixa línia, l’ambaixador francès al Principat, Nicolas Eybalin, ha assenyalat que uns 300 estudiants de nacionalitat andorrana cursen estudis superiors a França, mentre que uns 1.200 ho fan a Espanya, segons dades del 2024. Davant d’aquesta diferència, ha reivindicat la qualitat de l’oferta educativa francesa, especialment a Occitània, i els avantatges econòmics. «Volem que els andorrans siguin conscients que al nord dels Pirineus també hi ha una oferta formativa molt bona», ha declarat l’ambaixador. A més, ha recordat que els estudiants andorrans poden accedir a les universitats franceses amb les mateixes tarifes que els ciutadans de la Unió Europea, amb matrícules que se situen al voltant dels 200 euros de mitjana.
Les preferències expressades per alguns dels alumnes presents al Saló reflecteixen aquesta competència entre destinacions. És el cas del Luca, estudiant de l’Escola Andorrana interessat en les enginyeries, qui ha explicat que ha trobat propostes atractives, però que també està valorant continuar els estudis a Espanya: «Jo he vist algunes enginyeries que m’han interessat. Em plantejo anar a França, però també estic pensant mirar opcions a Espanya«. Una decisió que té més clara l’Enia, també de l’Escola Andorrana, qui ha assegurat que «vull estudiar a Espanya, però també he trobat una oferta de veterinària molt interessant aquí».
De manera similar, la Riana, del Lycée Comte de Foix, interessada en medicina, ha considerat que l’oferta presentada era una mica limitada i ha afirmat voler anar a estudiar a Espanya, tot i que «sempre està bé tenir una segona opció a França». Tanmateix, altres estudiants mantenen França com a primera opció, com la Maria, una alumna del Lycée interessada en economia i matemàtiques, qui ha valorat positivament la informació rebuda i ha mencionat que «si no aconsegueixo plaça per aquí, doncs suposo que sí que em plantejaria anar a Espanya».
Entre les institucions presents hi havia la Universitat de Perpinyà, amb una oferta destacada en ciències de l’esport i de la salut al campus de Font-Romeu, i la Universitat de Tolosa, especialitzada en àmbits com la biologia, les ciències i la tecnologia. També hi han participat l‘INSA de Tolosa, amb itineraris d’enginyeria i programes internacionals, així com el Lycée Pablo Picasso i el GRETA-CFA dels Pirineus Orientals, els quals ofereixen formacions professionals i tècniques. L’oferta s’ha completat amb les classes preparatòries per accedir a les grans escoles d’enginyeria i els serveis del CROUS, el qual facilita informació sobre beques, allotjament i ajuts als estudiants.