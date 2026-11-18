Govern ha adjudicat dos projectes per un import d’uns 1,7 milions d’euros amb l’objectiu de reforçar la formació contínua dels professionals del Cos d’Educació i actualitzar els programes de l’Escola Andorrana. Les actuacions inclouen la creació d’una oficina pedagògica de formació digital, amb un pressupost d’1.081.352,55 euros, i la revisió de 70 programes educatius de l’ensenyament obligatori i del batxillerat general, per 612.370 euros.
La primera adjudicació, atorgada a Tresipunt Solucions Informàtiques per al període 2026-2030, permetrà posar en funcionament una acadèmia digital amb càpsules formatives en línia destinades als professionals del Cos d’Educació. Aquest sistema permetrà superar progressivament les limitacions del model presencial i facilitarà l’accés a la formació contínua, que tindrà, en principi, caràcter obligatori. Els treballs començaran pròximament i es preveu que el gener del 2027 s’iniciï una primera prova pilot centrada en la competència digital. A més, els professionals podran exercir com a formadors de centre, una tasca que computarà en la seva carrera professional.
D’altra banda, l’Executiu ha adjudicat a Municonbel, SL, l’elaboració i la revisió de 70 programes educatius per adaptar-los als nous requeriments pedagògics, competencials i socials. La iniciativa s’emmarca en l’actualització del Marc curricular de l’Escola Andorrana i busca reforçar un model d’ensenyament competencial i inclusiu, així com millorar la coherència entre les diferents etapes educatives. Els treballs tindran una durada de dos anys i sis mesos, durant els quals els programes es lliuraran progressivament sota el seguiment del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.