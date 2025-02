Marsol avança que des d’Interior ja s’ha fet algun estudi per analitzar la viabilitat de les ‘tiny houses’

Durant la presentació dels pisos de lloguer assequible a Canillo, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat que “aviat s’aprovarà la proposta d’encàrrec al Govern perquè estudiï la viabilitat del sistema constructiu amb cases individuals”. D’aquesta manera, l’Executiu ha posat sobre la taula l’estudi de la proposta del grup parlamentari Andorra Endavant sobre les ‘tiny houses’, tot i que, segons ha destacat Marsol, encara no s’hi ha començat a treballar.

La ministra ha assenyalat que “els costos no varien gaire” en comparació amb la construcció o remodelació d’un edifici. No obstant això, ha subratllat que la diferència principal es troba en els temps d’execució, ja que les cases individuals es poden construir amb més rapidesa. Tot i això, ha recordat que “per a nosaltres és important treballar amb el parc públic d’habitatge”, remarcant que des del Ministeri d’Interior sí que s’ha fet ja algun estudi per analitzar la seva viabilitat.

D’altra banda, Marsol ha respost les preguntes dels mitjans sobre l’increment dels preus de compra dels pisos, assenyalant que “en uns mesos es presentarà el projecte en què estem treballant sobre l’accés a l’habitatge de primera propietat per a la gent del país”. En aquest sentit, ha reconegut que “ara s’està construint molt habitatge de luxe”, fet que, segons ha dit, contribueix a l’augment dels preus. A més, ha avançat que el projecte en què treballa el Govern serà “una cosa una mica més ambiciosa” que el programa impulsat la legislatura passada, el qual no va donar els resultats esperats. També ha confirmat que ja s’ha fet una reunió amb el sector bancari i que se’n farà una altra per desenvolupar un projecte de compra atractiu per a la població, amb l’objectiu de revertir la situació actual, en què gairebé un 70% dels habitants del país viuen en un pis de lloguer.

A més, ha indicat que la finalització de diverses construccions està provocant un increment dels preus, posant com a exemple Andorra la Vella. “La capital és una de les parròquies que més ha crescut perquè ara s’estan acabant de construir la majoria d’edificis”, ha explicat. També ha comparat aquesta situació amb la d’Escaldes-Engordany, on, segons la ministra, “ha començat a estabilitzar-se una mica”. En aquest sentit, ha precisat que Andorra la Vella està vivint el mateix procés que ja es va produir a Escaldes-Engordany, on la construcció de molts edificis nous va provocar una pujada de preus. Tot i això, ha valorat que a Escaldes la situació ja s’està “estabilitzant” i ha expressat la seva confiança que la tendència millori en termes generals.

Marsol ha afegit que “és una qüestió del mercat”, però ha insistit que “amb les nostres mesures i polítiques estem treballant perquè tothom al país pugui tenir un habitatge digne, tant de lloguer com de compra”. No obstant això, ha remarcat que encara no es troben en la fase de poder oferir més detalls sobre aquestes mesures. Així i tot, ha reconegut que “intervenir en el preu és complicat” i que des del Govern es creu que “a poc a poc s’ha d’anar regulant”.