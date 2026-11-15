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  • Claudia Muñoz Campillo. | C.M.C.
Alba Jiménez Ibáñez
Entrevista

Claudia Campillo: «Explicar l’abús no va fer que tot desaparegués, hi havia moltes coses per entendre i per treballar»

L'educadora tracta diversos aspectes vinculats a l'impacte dels abusos sexuals en la salut mental i les conseqüències que d'aquestes se'n deriven

El ‘5è Cicle de sensibilització, prevenció i reducció de riscos’ finalitzarà aquest 16 de novembre amb la xerrada de l’educadora social Claudia Muñoz Campillo. L’activista, especialitzada en violències sexuals durant la infància i l’adolescència i els processos de revelació, ha fundat l’associació Mar de Mariposas per oferir suport i acompanyament a persones que hagin patit abusos sexuals, una realitat que ella mateixa va viure en primera persona per part del seu avi matern. En aquesta entrevista amb El Periòdic, l’educadora tracta diversos aspectes vinculats a l’impacte d’aquestes vivències en la salut mental, les greus conseqüències físiques i psicològiques que se’n deriven, així com la seva estreta relació amb les conductes de risc i el procés de curació a través d’emprendre projectes propis.

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