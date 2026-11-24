La possibilitat d’una vaga general indefinida plantejada per la Unió Sindical d’Andorra evidencia el malestar que acumulen determinats sectors de la societat davant les dificultats per accedir a un habitatge, la pèrdua de poder adquisitiu i la incertesa sobre les pensions. No es tracta de reivindicacions noves, però la voluntat d’articular-les en una mobilització conjunta representa un canvi significatiu en l’estratègia sindical. Una vaga d’aquestes característiques tindria conseqüències importants per al conjunt del país i, per tant, exigeix una preparació rigorosa, un suport ampli dels treballadors i l’esgotament previ de les vies de negociació. El mateix sindicat reconeix aquestes condicions, un element que convé no passar per alt. Tanmateix, el debat no hauria de quedar reduït a la conveniència de convocar una vaga. Govern i els agents socials tenen la responsabilitat d’abordar les reivindicacions amb propostes concretes, terminis i compromisos verificables. La conflictivitat social no es resol únicament qüestionant les formes de protesta, sinó també donant resposta als problemes que les originen.