Govern ha anunciat que modificarà per extrema urgència la llei dels lloguers per aclarir que les pròrrogues dels contractes s’han d’aplicar automàticament, una decisió que arriba després que diverses interpretacions judicials hagin posat sobre la taula dubtes sobre la protecció dels arrendataris. Que l’Executiu actuï per evitar situacions d’inseguretat jurídica és necessari, però també obliga a preguntar-se per què una qüestió tan important no va quedar prou definida en el moment d’aprovar la norma, especialment quan parlem d’una legislació que afecta directament l’estabilitat residencial de milers de persones. La voluntat de corregir possibles ambigüitats és positiva, però no hauria de fer oblidar que la seguretat dels llogaters ha de ser una garantia des del primer moment, no una qüestió subjecta a interpretacions posteriors. Ara caldrà veure si aquesta modificació resol els dubtes existents i ofereix una protecció efectiva. Perquè, en plena crisi de l’habitatge, les famílies necessiten certeses sobre la continuïtat a casa seva, no haver d’esperar noves reformes per saber quins drets tenen.