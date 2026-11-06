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  • Editorial

Una exempció que s’ha de respectar

Que ciutadans andorrans hagin estat sotmesos a controls biomètrics dels quals estan exempts no és una simple incidència administrativa. És una situació que afecta els seus drets i que posa en evidència les mancances en l’aplicació dels protocols fronterers europeus. La denúncia de Cerni Escalé ha permès constatar una realitat que el Govern ha reconegut com a anòmala, tot assegurant que ja ha fet gestions per corregir-la. És positiu que s’hagi intervingut, però no n’hi ha prou amb confiar que les dades recollides indegudament s’esborren del sistema. Calen garanties verificables i, sobretot, evitar que aquestes situacions es repeteixin. Resulta especialment preocupant que les incidències afectin aeroports tan freqüentats pels andorrans com Barcelona i Tolosa. La cooperació europea exigeix rigor, però també reciprocitat i respecte als drets dels ciutadans. Andorra no pot acceptar que una exempció reconeguda sobre el paper es converteixi, a la pràctica, en una qüestió de sort davant d’un control fronterer.

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