L’incident de seguretat de la CASS ha deixat al descobert una situació difícilment acceptable en un organisme que gestiona informació personal de pràcticament tota la població. Que quatre certificats digitals sostrets hagin permès consultar dades de 477.238 registres evidencia, com a mínim, que els mecanismes de protecció no van impedir una extracció massiva d’informació, detectada només quan un servidor va arribar al límit de la seva capacitat. La dimensió dels fets exigeix explicacions que vagin més enllà de les disculpes. Caldrà esperar les investigacions per determinar si hi va haver negligències, advertiments ignorats o responsabilitats concretes, però això no impedeix qüestionar com una funcionalitat activa des del 2018 podia facilitar aquestes consultes sense activar abans mecanismes de bloqueig. La manca de dades de contacte de milers d’afectats agreuja, a més, les dificultats de comunicació. La confiança en una institució pública no es recupera únicament garantint que les dades mèdiques no han estat compromeses, sinó acreditant que s’han identificat les mancances i corregit els riscos.