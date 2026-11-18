Primer no es descarta canviar els NIA de tota la població i, l’endemà, Govern avala que no es modifiquin. El canvi de posicionament arriba després que l’ANC-AD hagi qüestionat l’eficàcia d’aquesta mesura arran del ciberatac a la CASS. És comprensible que l’Executiu escolti els criteris tècnics i actuï amb prudència davant d’un incident d’aquesta magnitud. Tanmateix, també és legítim exigir una comunicació més clara i coherent, especialment quan hi ha dades personals de milers de ciutadans compromeses i una preocupació creixent sobre les possibles conseqüències. La prudència, però, no hauria de convertir-se en una excusa per ajornar explicacions. Mentre s’espera una diagnosi sense terminis concrets, Govern remet a la parapública la responsabilitat d’aclarir els fets i deixa les possibles conseqüències per a més endavant. Cal determinar què ha passat abans d’assenyalar responsables, però això no impedeix assumir un paper més actiu en la gestió pública de la crisi. La ciutadania necessita certeses, informació i garanties, no declaracions que semblen canviar d’un dia per l’altre.