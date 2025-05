Una caiguda del 30% que qüestiona el model tabaquer andorrà

La recaptació d’ingressos per tabac ha experimentat una davallada del 30% aquest abril, situant-se en 8,5 milions d’euros, lluny dels més de 12 milions del mateix mes de l’any anterior. El descens acumulat en el primer quadrimestre de l’any és del 28,5%, segons l’informe mensual de la Duana. Aquestes dades representen un canvi rellevant en la tendència habitual d’un sector que, històricament, ha tingut un pes destacat dins l’economia andorrana.

Malgrat la disminució, la recaptació continua sent significativa i manté el tabac com un dels principals motors fiscals del país. No obstant això, la davallada actual pot interpretar-se com una oportunitat per analitzar els factors que l’expliquen —des de la regulació internacional fins als canvis en els hàbits de consum— i valorar cap a on pot evolucionar el sector dins d’un nou context econòmic.

Andorra continua tenint un paper rellevant en l’àmbit del tabac, però aquest moment de canvi pot ser útil per explorar una diversificació més gran de les fonts d’ingressos. La consolidació de sectors com el de les begudes o els combustibles indica que existeixen altres àmbits amb potencial creixement. El repte serà trobar l’equilibri entre mantenir la fortalesa dels sectors tradicionals i impulsar nous espais d’activitat econòmica.