Un país petit que no pot créixer indefinidament

Andorra ja ha superat els 90.000 residents i continua sumant habitants a un ritme que obliga a preguntar-se fins on pot arribar aquest creixement. En un any ha incorporat 1.390 persones més, en un territori on l’habitatge, la mobilitat i els serveis públics suporten una pressió considerable. Créixer no és necessàriament negatiu, però fer-ho sense garantir que les infraestructures i els recursos evolucionin al mateix ritme pot perjudicar la qualitat de vida de tota la població. El país té unes dimensions i unes limitacions geogràfiques que no es poden ignorar. No es tracta de tancar les portes ni de qüestionar l’arribada de nous residents, sinó d’entendre que el territori no és infinit i que qualsevol política de creixement ha d’anar acompanyada d’una planificació realista. Les carreteres no es poden eixamplar indefinidament, ni construir habitatges sense límits, ni ampliar els serveis sense conseqüències. Potser ha arribat el moment de deixar de celebrar les xifres de creixement i començar a preguntar-nos si Andorra disposa de prou capacitat per assumir-les sense comprometre el benestar de qui ja hi viu i de qui hi arriba.