Tres víctimes que ens obliguen a reflexionar

Les xifres de sinistralitat viària d’aquest 2026 ens obliguen a una reflexió que va molt més enllà de les estadístiques, especialment quan constatem que tres persones han perdut la vida a les carreteres andorranes en deu mesos, el triple que durant tot el 2025. Darrere de cada víctima hi ha una família, una absència irreparable i una tragèdia que cap dada pot expressar. Els 551 accidents i els 170 ferits registrats fins a l’octubre evidencien que la seguretat viària continua sent un repte col·lectiu, mentre que la concentració de gairebé la meitat dels sinistres a la vall central exigeix analitzar-ne les circumstàncies i reforçar la prevenció, sense confondre intensitat circulatòria amb perillositat. A més, conductes com conduir sota els efectes de l’alcohol o superar els límits de velocitat ens recorden fins a quin punt una imprudència pot tenir conseqüències devastadores. Les administracions han de continuar treballant per reduir els riscos, però aquesta responsabilitat també recau en cada conductor. Tres morts no són només una estadística, sinó tres raons per no abaixar la guàrdia.